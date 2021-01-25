Çarpıp kapkaç yaptılar ev hapsi cezası aldılar Adana’da sokakta yürüyen bir kişiye çarpıp özür dileme bahanesiyle çantasındaki cep telefonunu çalan bir kişi ile ona yardım ettiği öne sürülen zanlı, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarpıp kapkaç yaptılar ev hapsi cezası aldılar Adana’da sokakta yürüyen bir kişiye çarpıp özür dileme bahanesiyle çantasındaki cep telefonunu çalan bir kişi ile ona yardım ettiği öne sürülen zanlı, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

İHA

Çarpıp kapkaç yaptılar ev hapsi cezası aldılar Adana’da sokakta yürüyen bir kişiye çarpıp özür dileme bahanesiyle çantasındaki cep telefonunu çalan bir kişi ile ona yardım ettiği öne sürülen zanlı, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Adana’da sokakta yürüyen bir kişiye çarpıp özür dileme bahanesiyle çantasındaki cep telefonunu çalan bir kişi ile ona yardım ettiği öne sürülen zanlı, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Edinilen bilgiye göre olay, 20 Ocak günü Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi Melek Girmez Sokak’ta alışveriş yapan Demet K.’nin açık olan çantasındaki cep telefonunu gördü. Bunun üzerine kadını takip etmeye başlayan şüphelilerden biri, kadına çarptı. Daha sonra da özür dileme bahanesiyle Demet K.’nin çantasındaki cep telefonunu çaldı. Bu sırada diğer şüpheli, çevredekilerin olayı görmemesi için vücuduyla perdeleme yaptı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşıp, ara sokaklarda izini kaybettirdi. Demet K., çantasını kontrol ettiğinde cep telefonunun olmadığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olayı gerçekleştiren şüphelinin hırsızlık, yaralama, kapkaç gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Mustafa Ç. (32), ona yardım eden şüphelinin ise Fırat M. (41) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, Yenibey Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerden Fırat M.’nin, ifadesinde, “Mustafa’nın yankesicilik yapacağını bilseydim, ona mani olurdum. Başımı belaya soktu. Telefonu çaldıktan sonra kadına geri vermeye karar verdik. Kadını aradık ancak bulamadık ve cep telefonunu sattık” dediği öğrenildi. Şüphelilerin cep telefonunu Mısır Çarşısı’ndaki bir iş yerine sattıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. ile Fırat M., çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cep telefonu ise satıldığı iş yerinden alınarak, sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Annesinin erkek arkadaşına uyuşturucu madde alırken yakalandı, "Annemi kurtarın" dedi
YEREL HABERLER Annesinin erkek arkadaşına uyuşturucu madde alırken ...
Adana’da uyuşturucuya bir haftada 39 tutuklama
YEREL HABERLER Adana’da uyuşturucuya bir haftada 39 tutuklama
Torbacı takibi dramı ortaya çıkardı Adana’da torbacıları takip eden polis, 16 yaşındaki bir çocuğa, 17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan üvey babasının uyuşturucu aldırdığını belirledi Zanlı babanın yakalanma anı ise saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Torbacı takibi dramı ortaya çıkardı Adana’da ...
Susuzluğa 4 gün dayanıklı yerli gen, hayvancılıkta ihracat umudu
YEREL HABERLER Susuzluğa 4 gün dayanıklı yerli gen, hayvancılıkta ...
Buz tutan gölde öz çekim Tufanbeyli'de hava sıcaklığı eksi 27 dereceye kadar düşünce göller buz tuttu
YEREL HABERLER Buz tutan gölde öz çekim Tufanbeyli'de hava sıcaklığı ...
İbrahim Zaman: "Allah herkese fotoğraf çektirsin"
YEREL HABERLER İbrahim Zaman: "Allah herkese fotoğraf çektirsin"
Boş sokakta trafiğe kapalı alana daldı , 3 ağacı devirdi anca durabildi Kaza yaptı 3 ağacı devirdi aracı hurdaya çıkardı geriye boş alkol şişeleri kaldı
YEREL HABERLER Boş sokakta trafiğe kapalı alana daldı , 3 ağacı ...
Kesilen tomruğun altında kalarak can verdi
YEREL HABERLER Kesilen tomruğun altında kalarak can verdi
Damda güvercin uçururken sırtından vuruldu (2)
YEREL HABERLER Damda güvercin uçururken sırtından vuruldu (2)
Adana’da güvercin uçururken uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü
YEREL HABERLER Adana’da güvercin uçururken uğradığı silahlı ...
Güvercin uçururken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Vatandaşlar sokağa çıkma yasağını hiçe saydı, silahlı saldırının gerçekleştiği bölgede çalışma yapan polisleri merakla izledi
YEREL HABERLER Güvercin uçururken silahlı saldırıya uğrayan kişi ...
Damda güvercin uçururken sırtından vuruldu
YEREL HABERLER Damda güvercin uçururken sırtından vuruldu
Yolcu otobüsünde balık istifi göçmen kaçaklığı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde balık istifi göçmen kaçaklığı
Son yağışlar Kozan Barajı'nda su seviyesini yükseltti
YEREL HABERLER Son yağışlar Kozan Barajı'nda su seviyesini yükseltti
Yedek şoför kabininden 13 kaçak göçmen çıktı Adana'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün yedek şoför kabininde Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Yedek şoför kabininden 13 kaçak göçmen çıktı Adana'da ...
Otogarda kalan evsizlere yemek desteği
YEREL HABERLER Otogarda kalan evsizlere yemek desteği
Zehirlenen köpeklere ilk müdahale belediye başkanından
YEREL HABERLER Zehirlenen köpeklere ilk müdahale belediye ...
Adana’da sahte içki operasyonu Operasyonda 130 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol, 6 litre viski aroması ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da sahte içki operasyonu Operasyonda 130 şişe ...
Emniyet Müdürü Büyükatak´ın dokuları lösemi hastasına umut oldu
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Büyükatak´ın dokuları lösemi hastasına ...
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'ın başlattığı kampanya bir çocuğa hayat oldu Zafer Aktaş’ın Adana Emniyet Müdürü görevindeyken başlattığı “kök hücre” kampanyasına katılan Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak’ın verdiği kök hücre lösemi hastası bir çocuğun hayatını kurtardı Ferdi Büyükatak: “3 tüp ile bir can kurtardığım için çok mutlu ve gururluyum”
YEREL HABERLER İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'ın başlattığı kampanya ...
Yakalanan kapkaççı basın mensuplarına "Yakışıklı çıkmazsam görüşürüz" dedi
YEREL HABERLER Yakalanan kapkaççı basın mensuplarına "Yakışıklı ...
Kapkaç zanlısı: “Yakışıklı çıkmazsam konuşurum” Adana’da kapkaç yöntemiyle bir kişinin cep telefonunu çalıp motosiklet ile kaçan zanlı tutuklandı Zanlı, adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına “Bak yakışıklı çıkmazsam konuşurum” dedi
YEREL HABERLER Kapkaç zanlısı: “Yakışıklı çıkmazsam ...
Dikim Evi ve Akkapı Spor Kompleksi açıldı Akay: "Hizmetlerin sürekli ve kalıcı olması bizim temel felsefemiz olmuştur" Karalar: "Seyhan’ın güneyi yıllarca ihmal edildi. Buraya özel ihtimam göstermemiz gerekiyordu"
YEREL HABERLER Dikim Evi ve Akkapı Spor Kompleksi açıldı Akay: ...
Koronavirüs salgınında satışları patlayan takviye edici gıdalar için 'doz' uyarısı
YEREL HABERLER Koronavirüs salgınında satışları patlayan takviye ...