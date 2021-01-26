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Adana’da mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu Adana’da 3 katlı binanın altında bulunan 2 bin metrekarelik mobilya atölyesinde çıkan yangın, binanın 2 katına sıçradı. İtfaiye yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmalarına devam ediyor

İHA

Adana’da mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu Adana’da 3 katlı binanın altında bulunan 2 bin metrekarelik mobilya atölyesinde çıkan yangın, binanın 2 katına sıçradı. İtfaiye yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmalarına devam ediyor

Adana’da 3 katlı bir binanın altında bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler tüm atölyeyi sararken binanın iki katına sıçrayan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın altında bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik mobilya atölyesinde çıktı. Alınan bilgiye göre, yangının çıktığını fark eden bina sakinleri, evlerini boşaltarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Atölyede çıkan yangın bir anda binanın iki katına da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ettiği sırada içeride bulunan kimyasal maddeler nedeniyle patlamalar meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait kepçeler yangın bölgesine gelerek itfaiyenin daha rahat çalışabilmesi için atölyenin duvarlarını yıktı. İtfaiye’nin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinden ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Yangın çıkış nedeni ise soğutma çalışmasının ardından yapılacak incelemede belirleneceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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