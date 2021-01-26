Şehit kızı Çukurova Emniyet Müdürü oldu Babası 1991'de İstanbul’da şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Özlem Şeker, Adana’nın tek kadın ilçe emniyet müdürü oldu Çukurova Emniyet Müdürlüğüne atanan Şeker, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin kendisini böyle bir göreve layık gördüğü için çok gururlu olduğunu, elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi

Babası 1991 yılında İstanbul’da şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Özlem Şeker, Adana’nın Çukurova İlçe Emniyet Müdürü oldu.

Özlem Şeker (41) babası Nebi Şeker şehit olduktan sonra 1996'da polis akademisini kazandı. 2000 yılında ise komiser yardımcısı olarak Osmaniye’de göreve başladı. Daha sonra 2002 yılında Adana’ya gelen Şeker, 2007 yılına kadar Adana’da çalıştıktan sonra Batman’a tayini çıktı. Burada da 4 yıl görev yaptıktan sonra 2011 yılında Adana’ya gelen Şeker güvenlik şube müdürlüğü, karakol amirliği yaptı. En son 3. sınıf emniyet müdürü rütbesini alan Şeker, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci tarafından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

468 polisin görev yaptığı ilçenin karakollarında daha önce de amirlik yapan Şeker, Adana’nın tek kadın ilçe emniyet müdürü olmanın gururunu yaşıyor. Mesleğini çok seven ve verildiği her görevi başarıyla yapan Şeker, yeni görevine de başlar başlamaz ilçeye kadın elinin değdiğini gösterip birçok noktada uygulama başlattı.

Özellikle piknik alanı olan Adnan Menderes Bulvarı'nda pandemi nedeniyle sıkı önlem alan Şeker, Menderes’e giden bütün yollarda uygulama yaptırdı. Şeker, uygulamalara bizzat kendisi de katılarak maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal edenleri uyardı.

1 çocuk annesi de olan Özlem Şeker, Adana’da tek kadın ilçe emniyet müdürü olmaktan gurur ve onur duyduğunu belirterek, “Adana Emniyet Müdürümüz Doğan İnci beni bu göreve atadı. Bundan dolayı çok gururluyum. Ben de bana verilen bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

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