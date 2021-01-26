Adana´nın ilk kadın ilçe emniyet müdürü göreve başladı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´nın Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne atanan Özlem Şeker, kentin ilk kadın ilçe emniyet müdürü oldu. Şehit polis memuru Nebi Şeker'in kızı olan Şeker, bu görevin kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Kadınların, `anne´ olmasından gelen toparlayıcı özelliği, meslekte önemli bir avantaj" dedi.
Adana Emniyet Müdürlüğü´nde terfi heyecanı yaşandı. Rütbesi yükseltilen isimlerden Özlem Şeker, 3´üncü sınıf emniyet müdürü oldu. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin, ortaya koyduğu başarılı çalışmalar nedeniyle Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne atadığı Şeker, kentin ilk kadın ilçe emniyet müdürü oldu. Şeker, 27 mahalleden oluşan, nüfusu 364 bin 118 olan merkez Çukurova ilçesinin huzur ve güvenliğini, 40´ı kadın, toplam 470 polisten oluşan ekibiyle sağlayacak.
İstanbul´da görev yaptığı 1991 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Nebi Şeker´in kızı olan ve ilk görevine 2000 yılında Osmaniye´de başlayan evli ve 1 erkek çocuk annesi Özlem Şeker, Adana´nın `ilk kadın ilçe emniyet müdürü´ olmanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu, ancak bunun sorumluluklarını daha da artırdığını söyledi. Şeker, "Bana güvenip, başarılı olacağıma inanarak beni bu göreve getiren, Adana Emniyet Müdürümüz Doğan İnci´ye teşekkür ediyorum. Bu görev, omuzlarımdaki sorumluluğu daha da arttırdı. Kadınların, `anne´ olmasından gelen toparlayıcı özelliği, meslekte önemli bir avantaj. Ancak burada müdürümüzün desteği önemli. Bize olan güveni, sırtımızdaki yükü hafifletiyor. Bizim gibi o da teşkilattaki kadın sayısının artmasını istiyor" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-01-26 10:24:22
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