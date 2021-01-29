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Adana'da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

İHA

Adana'da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da bin 600 litre sahte içki, 19 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Hadırlı Mahallesi'nde içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine adrese baskın yapan polis satışa hazır bin 600 litre sahte içki ele geçirdi.
Ayrıca Kuruköprü Mahallesi'nde bir iş yerinde ise 19 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Polis bu iki olaya karıştığı öne sürülen 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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