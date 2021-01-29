Adana´da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, polisin sahte içki üretimi yapılan eve düzenlediği baskında bin 600 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi´ndeki bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, bin 600 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-01-29 10:08:19



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