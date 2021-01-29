Hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı yaya öldü

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da hemzemin geçitten geçerken lokomotifin çarptığı Muzaffer Gül (57) hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen Gül´ün yakınları gözyaşı döktü.
Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi´nde meydana geldi. Mehmet Emin K.´nin (29) makinistliğini yaptığı lokomotif, hemzemin geçitte yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Gül´e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muzaffer Gül´ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Acı haberi alıp kaza yerine gelen Gül´ün yakınları, gözyaşı döktü. Gül´ün cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, makinist Mehmet Emin K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-01-29 14:21:05
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