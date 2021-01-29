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Hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı yaya öldü

DHA

Hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı yaya öldü


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da hemzemin geçitten geçerken lokomotifin çarptığı Muzaffer Gül (57) hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen Gül´ün yakınları gözyaşı döktü.
Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi´nde meydana geldi. Mehmet Emin K.´nin (29) makinistliğini yaptığı lokomotif, hemzemin geçitte yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Gül´e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muzaffer Gül´ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Acı haberi alıp kaza yerine gelen Gül´ün yakınları, gözyaşı döktü. Gül´ün cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, makinist Mehmet Emin K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-01-29 14:21:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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