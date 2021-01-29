Öldüğü fark edilmeyen yaşlı adamın cesedi kurtlanmış halde bulundu Adana’da tek başına yaşayan ve en son kızı tarafından 10 gün önce görülen yaşlı adamın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı

Adana’da tek başına yaşayan ve en son kızı tarafından 10 gün önce görülen yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı evin çatı katında tek odalı sıvasız bir evde yaşayan Ahmet İnci’nin (78) kızı sabah saatlerinde ziyaret için babasının yanına geldi. Kilitli olan kapıya vuran kızı bir türlü babası açmayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiğinde yaşlı adamın yatağında hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın ölümünün üzerinden çok zaman geçtiğini, buna bağlı olarak cesedin kurtlandığını belirledi.

Yaşlı adamın kızı ise en son babasını 10 gün önce gördüğünü söyledi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Bu arada yapılan ilk incelemede yaşlı adamın vücudunda kesik ya da ateşli silah yaralanmasına rastlanmazken, kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

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