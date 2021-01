Tüfekle vurulan kedi, yaşam mücadelesi veriyor

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"



Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da, bir hayvansever tarafından kaldırımda ölmek üzereyken bulunan sokak kedisinin, veteriner kliniğinde çekilen röntgen sonucunda vücuduna 8 tüfek saçması isabet ettiği tespit edildi. Kedinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Mete Betin, "Tek saçma tüfeğiyle 8 el ateş edilmiş diye düşünüyoruz. Bunun adı işkencedir. Canice bir durum söz konusu" dedi.

Kozan ilçesinde bir hayvansever, kaldırımda arka ayakları tutmayan bir kedi gördü. Kedinin yanına gelen kişi durumunun ağır olduğunu fark edince video çekerek Adana´da bulunan Doğa Gönülleri ve Hayvanları Koruma Derneği´nin (DOGİAD) Başkanı Selen Usta´ya gönderdi. Videoyu izleyen Usta, dernek üyesi arkadaşlarıyla ilçeye gitti. Ölmek üzere olan kediyi Adana´ya getiren Usta, hayvanı tedavi için veteriner kliniğine götürdü. 'Sakız' adı verilen kedinin çekilen röntgen filminde 8 saçma tespit edildi. Veteriner Hekim Mete Betin, gördüğü manzara karşısında dehşete düştüklerini söyleyerek Sakız´ın durumunun ağır olduğunu belirtti.

'BUNUN ADI İŞKENCEDİR'

Kedinin kliniğe ilk geldiğinde belden aşağısı tutmadığı için kırık şüphesiyle tedaviye aldıklarını kaydeden Betin, daha sonra röntgen sonucunda durumun farklı olduğunu anladıklarını söyledi. Sakız´ın vücudunda 8 saçma olduğunu tespit ettiklerini belirten Betin, bunlardan 4´ünün hayvanın bel omuruna geldiğini dile getirdi. Bu durumun kedide felce neden olduğunu kaydeden veteriner hekim Betin, "Sorunumuz sadece felçlik değil. Sakız, yaklaşık iki hafta felçli bir şekilde sokaklarda aç ve susuz kalmış. Şu an için sağlık durumu çok kötü. Aşırı susuzluktan dolayı böbrek yetmezliği yaşayabilir. Sakız, hayati riski atlatırsa onu ameliyat edip kurşunları çıkarma ihtimalimiz var. Ama önceliğimiz onu hayatta tutmak. İnsan üzülüyor. Hayvan hakları yasasının önemi ortaya çıkıyor. Mesela geçenlerde bir sokak köpeği bir hafta arayla iki kez kliniğe getirildi. Vücudunda ilk gediğinde 10, ikinci geldiğinde ise 20´ye yakın saçma vardı. Kedimize ise tek saçma tüfeğiyle 8 el ateş edilmiş diye düşünüyoruz. Bunun adı işkencedir. Canice bir durum söz konusu" dedi.

'SAKIZ, YÜREĞİMİZİ PARÇALADI'

DOGİAD Başkanı Selen Usta ise kediyi ilk gördüklerinde bir arabanın çarpmış ya da bir köpeğin saldırmış olabileceğini düşündüklerini söyledi. Zaman kaybetmeden Sakız'ı veteriner kliniğine getirdiklerini aktaran Usta, "İlk gördüğümüzde yüreğimizi parçalayan Sakız, röntgen sonucuyla ikinci kez yüreğimizi parçaladı. Çünkü o saçma mermileri görünce insanoğlunun vahşetinden dolayı bir kez daha yıkıldık. Umuyorum ki onu hayatta tutabiliriz. Bu aralar hayvan hakları yasası yine gündemde ama hala bir sonuç çıkmadı. Artık üzülmek istemiyoruz. Hayvanların hakları korunsun istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİKEser PAZARBAŞI

