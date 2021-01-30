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'Kurslarda yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerde performans artışı görüldü'

DHA

'Kurslarda yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerde performans artışı görüldü'


Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)SINAVA hazırlanan öğrenciler için destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim başladı. Çukurova Uluslararası Öğrenci Derneği (ÇUDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eğitim Uzmanı Korkut Daban, ikinci dönem yüz yüze eğitim gören sınava hazırlık öğrencilerinin geriye dönük eksiklerini giderme şansı bulduğunu ve performans artışlarının görüldüğünü belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm yurda gönderdiği genelge ile sınava hazırlık öğrencileri olan ortaokul 8'inci ve lise 12'nci sınıflar için destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27 Haziran'da, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. Bu sınavlar için yaklaşık 5 aylık bir sürenin olduğunu belirten ÇUDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eğitim Uzmanı Korkut Daban, bugüne kadar hiç kitap açmamış olan bir öğrencinin sınav gününe kadar her gün bir konu bitirmesiyle hiçbir eksiği kalmayacağını söyledi.
'PERFORMANS ARTIŞLARI GÖRÜLDÜ'
Pandemi koşulları nedeniyle bir süredir online eğitim alan sınava hazırlık öğrencileri için yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber çocuklarda performans artışının bariz olarak görüldüğüne dikkat çeken Daban, "Pandemiden dolayı gençler uzun süre online eğitime tabi tutuldu. Sınava hazırlık öğrencileri bir yandan konu çalışması, bir yandan deneme sınavı ve soru çözümü yapıyor. Şu an yüz yüze eğitim ile birlikte gerek sınıf gerek kütüphane ortamında öğrencilerin çalışma ile ilgili motivasyon kaybı yaşamadığını görüyoruz. Bugün haziran ayındaki sınavlar için yaklaşık 5 ay var. Bu ciddi bir süre. Gerek LGS, gerekse YKS için öğrenci günde bir konu bitirirse hiçbir eksiği kalmayacak. Yeter ki öğrenciler, düzenli, disiplinli bir şekilde eğitime devam etsinler. Sınav ciddi bir maraton, öğrencilerde 'geride kaldım, eksik kaldım' düşüncesi oluşmasın. Bu yıl ummadık öğrencilerden ummadık başarılar göreceğiz" dedi. 
'İKİNCİ DÖNEM BAŞARI ORANI ARTACAK'
İkinci dönem başlanan yüz yüze eğitimin öğrencilerin geriye dönük eksikliklerini kapatması için de iyi bir fırsat olduğunun altını çizen Daban, şunları söyledi:
"Geçtiğimiz yıl okulun ikinci yarı yılında eğitim sekteye uğramıştı. Öğrenciler evden online eğitimle sınava hazırlanmışlardı. Bu yıl tam tersi bir durum oluştu. İlk yarı yıl öğrenciler evden online eğitim yaptılar. İkinci dönem yüz yüze eğitim, öğrencilerin geriye dönük eksikliklerini kapatmaları için büyük bir avantaj oluşturacak. Konular birbiri ile ilintili. Öğrencinin geriye dönük birinci dönem ya da 11'inci sınıf eksiklerini telafi etme şansı olacak. Bu da öğrencinin akademik anlamda da özgüveninin artmasına katkıda bulunacak. Deneme sınavı, soru çözme, konu çalışmayı öğretmenlerle birlikte yapacaklar. Bu da öğrencinin performansının artmasına sebep olacak. Bu sene ikinci dönem çalışan öğrencilerin başarılı olma şansı çok yüksek. Sınav analizleri yapıldığı takdirde bunun istatistiklere olumlu anlamda yansıyacağını göreceğiz."
ÖĞRENCİLER SINIF ORTAMINA GİRDİ
Sınıf ortamı ile buluşan ve kursta sınava hazırlanan Serdar Dönderici (17), online eğitime göre şu an daha çok verim alabildiklerini belirterek, "Bakanlığımızın verdiği talimatla beraber artık yüz yüze dersler yapıyoruz. Daha iyi soru çözüyoruz ve konuları daha iyi anlıyoruz. Bizim için çok iyi oldu" diye konuştu.
Helen Kaya (18) ise ev ortamından çıkıp öğretmen ve arkadaşları ile buluşmanın kendisine büyük fayda sağladığını, daha disiplinli bir sürece girdiğini ifade etti. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2021-01-30 08:31:14

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