Trafik polisi üşüyen çocuğa montunu giydirdi



ADANA, (DHA)ADANA'da uygulama noktasından bisikletiyle geçen 10 yaşlarındaki çocuğun üşüdüğünü gören trafik polisi, üzerindeki polis montunu çıkartıp ona giydirdi.

Eski Müze kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, bisikletiyle kaldırımda ilerleyen çocuğun üzerinde montu, ayağında çorabının olmadığını gördü. Çocuğun üşüdüğünü gören polislerden biri, montunu çıkartıp ona giydirdi. Minibüste yolculuk yapan bir vatandaş ise o anların fotoğraflarını çekti. Fotoğraflar, trafik denetimleri ve radar kontrollerinin paylaşıldığı Adana Çevirme Radar isimli sosyal medya platformunda paylaşıldı. Fotoğraflar çok sayıda beğeni alırken, sosyal medya kullanıcıları polislere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2021-01-30 10:31:26



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