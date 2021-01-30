Tüfekle vurulan kedinin yaşam mücadelesi (2)

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'SAKIZ' KURTARILAMADI

Adana'da, hayvansever tarafından kaldırımda ölmek üzereyken, bulunan ve veteriner kliniğinde çekilen röntgen sonucu vücuduna 8 tüfek saçması isabet ettiği tespit edilen sokak kedisi 'Sakız' kurtarılamadı. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-01-30 12:50:39



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