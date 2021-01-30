Yasin Söğüt: “Oyunda kalmaya çalıştık ama olmadı”

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Yasin Söğüt, mağlup oldukları Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Oyunda kalmaya çalıştık, başardık da ama ön tarafa götüremedik” dedi.

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Adanaspor’a 52 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Yasin Söğüt, “Oyundan çabuk koptuk. İstediğimiz gibi ilerlemedi. Oyunda kalmaya çalıştık, başardık da ama ön tarafa götüremedik. 2 gol attık belki daha fazla da atabilirdik. Önümüzdeki maçlarda bunu kendi lehimize çevirmeye çalışacağız. Eskişehirspor arması büyüktür. Bu arma olduğu sürece biz büyük bir camiayız. Hakemlerin oyunun içerisindeki adaleti sağlaması gerekiyor. Onların içerideki maçı adaletli şekilde yönetmeleri gerekiyor” diye konuştu.

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