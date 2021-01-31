Kamyonetinin arkasında mangal yakan kebapçıdan kısıtlamada görevli polislere ciğer kebabı ikramı



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da kebapçı Mustafa Alagöz, sokağa çıkma kısıtlamalarında kentteki cadde ve meydanlarda görev yapan polislere, kamyonetin arkasına yerleştirdiği mangalda pişirdiği ciğer kebabı ve çorba ikram etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarında Adana'da kebapçı restoranı işleten Mustafa Alagöz, görev başındaki polislere jest yapmak istedi. Bunun üzerine kamyonetinin arkasına büyük bir mangal yerleştiren Alagöz, Adana´nın kahvaltı kültüründe önemli bir yere sahip ciğer kebabını pişirerek polis uygulama noktalarını gezmeye başladı. Polislere çorba ve ciğer kebabı ikram eden Alagöz, pandemi sürecinde gösterdikleri özveri için güvenlik güçlerine teşekkür etti.

`ONLARA SICAK BİR JEST YAPMAK İSTEDİK´

Polis memurlarının bu süreçte sürekli dışarıda çalışmaya devam ettiğini kaydeden kebapçı Alagöz, esnaf olarak onlara bir jest yapmak adına böyle bir organizasyon planladığını söyledi. İş yerinde paket servis olarak çalışmaya devam ettiklerini fakat bu sefer görev başındaki polislere bizzat mangalı götürdüklerini belirten Alagöz, "Onlara sıcak bir jest yapmak istedik. Mangalı ayaklarına götürelim dedik. Sıcak bir çorba ve ciğer kebabıyla bir mola versinler istedik. Adana´da zaten ciğer kebabı kahvaltıda yenir. Biz de erkenden kamyonetimizdeki mangalı yakarak yola çıktık. Bizi görenler ilk etapta şaşırdı. Hazır paket yapmak yerine sıcak bir yemek yemelerini amaçladık. Güzel de oldu. 7-8 nokta gezdik. Gün içinde elimizden geldiği kadar fazla noktaya gideceğiz. Adanalı kebapçılar vatandaşlarını, polisini bu zor süreçte kebapsız bırakmayacak" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-01-31 10:12:09



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