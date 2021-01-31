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Çileye dönüşen kar çocukları sevindirdi

İHA

Çileye dönüşen kar çocukları sevindirdi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocuklar bu durumu mutluluğa çevirdi.
İlçede bir süredir yağan ve bugün ara veren kar, Tufanbeyli'yi Kayseri'ye bağlayan Gezbel ve Kurubel geçitleri ile mahallelerine ulaşımı kapattı. Karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken, ilçe merkezinde de trafikte aksamalar yaşandı. İlçe merkezini mahalleye bağlayan yollar uzun süren uğraştan sonra açıldı. Kar kalınlığı kent merkezinde 50 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Bu durum hayatı olumsuz etkilerken, çocukları ise sevindirdi. Sokağa çıkan çocuklar kar topu oynayıp karda eğlendi.

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