Kozan’ın yüksek kesimleri beyaza büründü

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Adana’nın Kozan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kozan ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan kırsal mahalleler başta olmak üzere Göller Yaylası ve bir çok mahallede etkili olan kar yağışı bölgeyi beyazla kapladı.

Çocuklar yağan karı fırsat bilerek karla oyun oynarken büyükler ise adeta kartpostallık görüntü oluşturan kar manzarasında fotoğraf çekildiler.

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