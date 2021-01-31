Feke'de karla kaplı yolların açılması için çalışma başlatıldı

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Ali GÖKDAL/FEKE(Adana),(DHA)ADANA'nın Feke ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açmak için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kentte 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek rakımlı Feke ilçesindeki pek çok kırsal mahalleye uzanan yollar ulaşıma kapandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bazı bölgelerde bir metreyi aşan karı temizlemek için ekipler iş makineleriyle çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez

2021-01-31 18:00:53



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