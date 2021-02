Çukurova Ödülü 2021 Dil Derneği’nin Ödül, 22 Mart 2021 tarihinde Adana’da düzenlenecek törenle Dil Derneği yöneticilerine verilecek

İrfan Can, Fenerbahçe'de

Çukurova Sanat Girişimi’nce düzenlenen Çukurova Ödülü bu yıl ilk kez bir tüzel kişiliğe, derneğe verildi. Çetin Yiğenoğlu, Orhan Apaydın, Yaşar Öztürk, Sevim Sezer ile Asuman Söylemez’den oluşan Seçici Kurul, “Dil Devrimi’nin ülküsel bilincini canlandırma, Türkçemizin gelişimini sürdürebilir kılma ereğiyle yaptığı çalışmalar dolayısıyla” 2021 Çukurova Ödülü’nün Dil Derneği’ne verilmesini kararlaştırdı.

Seçici Kurul, “Ödül Gerekçeleri”ni şu yaklaşımlarla oluşturdu:

"İnsanları anlamlı kılan, yaşamlarına anlam kazandıran, toplumları bir arada tutan dildir. İletişim, bildirişim aracı olarak dil, insana evreni anlama, evrene de kendini anlatma olanağı sunar. İnsanlığı dünyaya, evrene yayarak keşfetmeye iten, taşıyıcı tekerleklerden uzay araçlarına değin birçok şeyi doğuran dildir, düşüncedir. Dil varsıllaştıkça insan da, toplum da güçlenir. Maddi dünyada insan yapımı her şeyin üzerinde imzası, damgası olan dildüşünce birliği, içsel/tinsel dünyada, bilimde, felsefede, ekinsanatta, edebiyatta, müzikte, hukukta, eğitim öğretimde, günümüzün sanal dünya yaşamında da belirleyicidir. Yaşamakyaşatmak, anlamakanlatmak, öğrenmeköğretmek, iletmekiletişim kurmak... yaşamsal her alanda temel öge dildir. Dil insanın, toplumun kimliğidir. Dildüşünce iyi yönde kullanılan bir araç/aygıt olduğu denli, ne yazık ki kötü/zararlı erekler için de kullanılabilmektedir. Bize özgürlük sunan dil, dünyamızı bir kafese, cezaevine de dönüştürebilmektedir.

Dildüşünce yetisi, her şeye karşın, insanı dünyada yalnızlıktan, tutsaklıktan kurtarmıştır. İnsanlık, evrendeki yalnızlığıyla tutsaklığından da bu yetisinin ışığıyla, bu ışığın gücüyle kurtulacaktır. Bu inançla; insanı, toplumu, dilini ele geçirerek egemenlik altına almaya çalışanlara karşı özgürlük, bağımsızlık savaşı vermekle yükümlü dildüşünce yetimizin, yazı gücümüzün ayrımına varmamızı sağlayarak geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yapan Dil Derneği “2021 Çukurova Ödülü”ne uygun bulunmuştur."

Ödül 22 Mart 2021 Pazartesi günü Adana’da düzenlenecek törenle Dil Derneği yöneticilerine verilecek.

Daha önce Çukurova Ödülü alan sanatçıların, bilim insanlarının isimleri şöyle:

Nihat Ziyalan (2009), Taha Toros (2010), Ayla Kutlu (2011), İpek Ongun (2012), Prof. Dr. Erman Artun (2013), Ülkü Tamer (2014), Yaşar Kemal (2015), Mehmet AksoyNecah İbrahim (2016), Haluk Uygur (2017), İsa Çelik (2018), Nedim Gürsel (2019), Tariq Ali (2021)

