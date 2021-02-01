Adana’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dezavantajlı ailelerin kızlarından kurulan hentbol takımı toprak sahada başladığı antrenmanlarla 3 yıl art arda şampiyon oldu. Süper Lige çıkmak isteyen şampiyon takımın kızları, deplasmana giderken evde yemek yapıp götürüyor.

Adana Adasokağı Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Nesimi Dağdoğan okula gelen dezavantajlı kız öğrencileri tek tek tespit edip yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirmeye başladı. 2014 yılında ise Dağdoğan’ın bu seçimleri Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın dikkatini çekerek sosyoekonomik gelir düzeyi bakımından dezavantajlı bölgelerde yaşayan sosyal risk altındaki kız çocuklarıyla takım kurmak için kolları sıvadı. Vakfın desteğiyle Dağdoğan okuldaki kızları özellikle hentbol dalında geliştirmeye başladı. Önce kurulan Adana Adasokağı Ortaokulu Hentbol Takımı, daha sonra Adana Adasokağı Spor Kulübü Hentbol Takımı olarak isim değiştirdi. Takım okulun önündeki toprak sahada başladığı antrenmanlardan sonra birçok başarı elde etti. 2016 yılında hentbol branşında faaliyetlerine, altyapısından öz kaynaklarıyla yetiştirdiği 80 lisanslı sporcuya ulaştı. 20172018 sezonunda Türkiye Hentbol Federasyonu Bölgesel Lig 1. Etabında Akdeniz Bölgesinde grubunu lider tamamlayarak, aynı sezon 2. Etap Playoff müsabakaları neticesinde 2. Lig’de oynamaya hak kazandı. 20182019 sezonunda 2. Lig’de mücadele eden takım 20192020 sezonunda aldığı başarılı sonuçlar neticesinde Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi. 20202021 sezonuyla beraber Kadınlar 1.Ligi’nde mücadele eden takım kurulduğu günden itibaren müsabık olarak katıldığı tüm lig seviyelerinde yarışan “En Genç” takım olma unvanını korudu. Birçok sporcuyu milli takıma taşıyan takım 3 yıl hiç kimseden destek almadan dezavantajlı çocuklarla arka arkaya şampiyon oldu. Şimdi hedef Süper Lig ancak maddi imkansızlıklar takımı çok zorluyor. Devletin beden eğitimi öğretmeni tarafından antrenörlüğünü yaptığı takım Süper Lige çıkmayı çok istiyor. Dağdoğan, “Okul takımı olarak başladık daha sonra 2016 yılında kulüpleştik ve gelen başarıların ardından Bölgesel Lig'den 2. Lige, oradan da 1. Lige çıktık. Bu yıl Hentbol Federasyonu Kadınlar 1 Liginde mücadele etmekteyiz. Amacımız milli takıma sporcu yetiştirmek ve Adananın dezavantajlı bölgelerinde bulunan çocuklarımızı en üst seviyeye çıkartıp daha sonra süper lig ya da yurt dışına transfer edebilmektir. Kurduğumuzu sistem çok iyi şekilde işledi bunun neticesinde her yıl başarılar elde ettik. Alt yapı yaş gruplarında 8 Türkiye şampiyonluğu elde ettik. Valiliğimizin desteğiyle bu noktaya geldik, biz bunu daha büyük seviyelere taşıyarak Adananın daha kırsal kesimlerinde bulunan öğrencilerine ulaşıp onları da bu yapı içine dâhil etmek istiyoruz. Valiliğimiz haricinde çok destek görmedik, çocuklarımızın temel ihtiyaçları karşılandı ama sıkıntı yaşadığımız zamanlarda olmuştur. Sponsorumuz olursa ve bu çocuklarımıza destek verirlerse, bu başarıları daha ileriye götürüp daha geniş bir gruba hitap etmek istiyoruz” dedi.

Takımın kaptanı Şerife Tunç ise, “Hentbola 7’nci sınıfta Nesimi hocayla başladım daha sonra kulüpte devam ettim, yaklaşık 10 yıl oldu şuan da üniversite son sınıfım hala devam ediyorum. Daha önce bu sporu hiç bilmiyordum ismini dahi duymamıştım Nesimi hoca sayesinde tanıştım. Benim annem, arkadaşlarım ve kuzenlerim gündelik işçi, Nesimi hocayla tanışmasaydım büyük ihtimal ben de o şekilde olurdum, hayatım asla bu şekilde olmazdı, belki üniversite bile okuyamazdım. Hayatta bu tarz fırsatlar yakalanınca hiçbir şekilde peşini bırakmasınlar, inanıp mücadele etsinler yani hayallerinin peşinden gitsinler. Maddi açıdan büyük problemler yaşıyoruz ama bizden maddi anlamda daha güçlü takımlara karşı başa baş mücadele edebiliyoruz. Benim arkadaşlarımın hepsi lise öğrencisi ve maddi anlamda bir şeyden faydalanamıyorlar ama yine de mücadeleye devam ediyoruz” diye konuştu.

Melek Tireng ise, “Hentbola 5 sınıfta Nesimi hocam sayesinde başladım. Maddi durumu orta düzey bir ailenin kız çocuğuyum. Hepimiz Adasokağı Ortaokulundan mezunuz ve şu anda aynı lisede okuyoruz. Hentbol ile tanışmasaydım herhangi bir spor yapabileceğimi düşünmüyordum. Bu spor beni o mahalleden alıp çıkardı, gezmediğim şehirleri gezdim görmediğim yerleri gördüm, arkadaş çevrem çok değişti yani bana çok katkıları oldu. Ulaşım ve konaklama bizi aşırı zorluyor, kendi yemeklerimizi yapıp deplasmana gidiyoruz bu bize sıkıntı oluşturuyor. Bu şekilde ilerleyeceğimizi kimse tahmin edemezdi, takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Sadece sesimizi daha çok duyurmak istiyoruz, ortada böyle bir başarı var emeklerimizin boşa gitmesini istemiyoruz” dedi.

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