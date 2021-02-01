Gübre fiyatlarındaki artış ürünlerde verim düşüklüğüne neden olacak Gübre fiyatları 1 yılda yüzde 90 arttı Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru: “Gübre kullanmayan çiftçi düşük rekolte yaşayacak”

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, gübre fiyatlarına yüzde 90 oranında zam yapıldığını belirterek, “Gübre kullanmayan çiftçi yarın düşük rekolte yaşayacak. Düşük verimin faturasını da millet olarak hep beraber gıda fiyatlarında yaşayacağız. Tüketecek gıda bulamayınca da yurt dışından ithal edeceğiz ve faturayı hep beraber ödeyeceğiz” dedi.

Geçen sene bu dönemde tonu 900950 lira olan amonyum sülfat, şu anda bin 650 liradan, tonu bin 850 lira olan DAP gübresi ise 3 bin 450 liradan satılıyor. Bin 650 lira olan üre gübresinin tonu da 3 bin liranın üzerinde satılıyor.



“Fiyat artışları yüzde 57 ile yüzde 90’lara vardı”

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Gübre, tarımdaki en önemli girdilerden bir tanesi. Verim ve rekolteyi de doğrudan etkileyen bir ürün. Şu anda hem arpa, hem buğday hem de kışlık sebzelere gübre atma zamanı. Bölgemizde de narenciyeye yeni sezon için taban gübresinin kullanım zamanı. Bu dönemde ise fiyat artışları yüzde 57 ile yüzde 90’lara vardı. Birçok ham madde fiyatlarının yükseldiği bir dönemdeyiz ancak gübrenin ana maddesi petrol ve birçoğu ihraç malı olduğu için döviz fiyatları. Petrol fiyatları geçen sene bu zamanlar 65 dolarken şu anda 53 dolara kadar geriledi. Kurlardaki artış ise yüzde 2425 civarı. Hatta bu aralar daha da düşüyor. Bunlara baktığımızda çiftçiler yüzde 8090’lara varan fiyat artışının mantıklı bir açıklamasını bekliyor” diye konuştu.



“Mantıklı açıklama ve müdahale bekliyoruz”

Çiftçinin artan fiyatlar karşısında mağdur olduğunu söyleyen Doğru, “Çiftçi bunun finansmanını sağlamakta güçlük çekiyor. Gıda fiyatlarındaki artış sanılmasın ki çiftçilerin artışından oluyor. Çiftçinin tarla veya bahçesinden çıkan fiyatlarla tüketicinin aldığı fiyatlar arasında uçurum var. Çiftçi bu kadar kazanmıyor. Girdi maliyetleri de bu kadar yüksek olduğu zaman çiftçi üretmekte zorlanıyor. Bunun da çaresini bulmak lazım. Hammadde fiyatları, navlun ücretleri, nakliye fiyatları pandemi de artmış olabilir ama yüzde 90’a kadar artan fiyatlar için mantıklı açıklama ve müdahale bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Düşük verimin faturasını millet olarak yaşayacağız”

Devletin piyasaya müdahale etmesi gerektiğini aksi takdirde gübre kullanmayan çiftçinin ürünlerde verim düşüklüğü yaşayacağını anlatan Mutlu Doğru, şunları kaydetti:

“Tarım ve Orman Bakanlığımızın dekara 4 TL verdiği bir gübre desteği var. Bu gübre desteğini tekrar revize edebilir. Tarım ve Kredi Kooperatifleri Türkiye’nin en büyük gübre ticaretini yapan kuruluş. Gübre ticaretinin yüzde 30’u Tarım ve Kredi Kooperatifi üzerinden yapılıyor. Tarım ve Kredi Kooperatifi Gübretaş aracılığıyla piyasaya müdahale edebilir. Devlet eliyle daha ucuza gübre ithal edilip Tarım ve Kredi Kooperatifi aracılığıyla çiftçiye dağıtılabilir. Aksi taktirde bizim tereddüt ve korkumuz gübre kullanmayan çiftçi yarın düşük rekolte yaşayacak. Düşük verimin faturasını da millet olarak hep beraber gıda fiyatlarında yaşayacağız. Tüketecek gıda bulamayınca da yurt dışından ithal edeceğiz ve faturayı hep beraber ödeyeceğiz.”



“Kimse haksız kazanç elde etmemeli”

Türkiye’nin 20 milyon tona yakın buğday ihtiyacı olduğunu, gübre kullanmayan çiftçinin de düşük verim alacağı için buğday açığı olacağını belirten Doğru, “Gübreyi zamanında ve yeterince atmazsak bu rekolteyi elde edemeyiz. Pandemi de uzarsa yurt dışından da buğday ithal edemeyiz. Daha önceden yurt dışından gübre ithal edip deposuna koymuş ithalatçılar varsa bu fiyatları yükseltip kendileri de depodaki maldan kazanıyorsa devlet bunları denetleyip müdahale etmek zorunda. Deposuna ithal ettiği mala üzerine zam koyarak kimse haksız kazanç elde etmemeli” dedi.

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