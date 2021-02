İrfan Can, Fenerbahçe'de

İrfan Can Kahveci'de işlem tamam!

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ana muhalefet partisini eleştirerek, “Kabe’yi savunan vatandaşları geçmişte iktidar gücüyle fişliyorlardı. Bundan bir adım geri atmadılar. Ellerine fırsat geçtiği gün eski yasakları getirmeye hazırlar. Bu salondan Adanalı sözü veriyoruz baskılarınıza boyun eğmeyeceğiz, size geçit vermeyeceğiz. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Kabe’yi savunan gençleri fişlediğiniz gibi Türkiye’yi bir daha o günlere götüremeyeceksiniz” dedi.

AK Parti Adana İl Başkanlığı'nın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yoluyla katıldığı 7'nci Olağan İl Kongresi, Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu’nda başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, burada yaptığı konuşmada, “Geçenlerde karşımızdakilerden birisi Türkiye’de hangi işi yapmak istediniz de engellemeye çalıştık dedi. Biz sizlerin istediği iyi doğrultuda hangi iyi şeyi yapmaya çalıştıysak karşımızda onları bulduk. Eğer Cumhur İttifakı olmasaydı Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 30 sene sonra topraklarını almak için mücadele ederken yanlarında olamazdık. Cumhurbaşkanımızın 34 ay boyunca bir gözü Türkiye’nin diğer gözü Karabağ’da Azeri Türkü kardeşlerimizin mücadelesindeydi. 'Türkiye Azerbaycan’a cihatçıları gönderiyor' diye bizi başka milletlere şikayet ediyorlardı. Kabe’yi savunan vatandaşları geçmişte iktidar gücüyle fişliyorlardı. Bundan bir adım geri atmadılar. Ellerine fırsat geçtiği gün eski yasakları getirmeye hazırlar. Bu kongreden bir kere daha ilan ediyoruz size asla geçit vermeyeceğiz. Adanalıların en büyük özelliği söz verdiği zaman ölümüne tutar. Bu salondan Adanalı sözü veriyoruz baskılarınıza boyun eğmeyeceğiz, size geçit vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.



“Hodri meydan”

Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe'yi savunan gençleri fişlediğiniz gibi Türkiye’yi bir daha o günlere götüremeyeceksiniz. Geçen de çıktılar 'iktidara gelirsek başörtüsü takan kadınlarla mücadele edeceğiz.' Adanalı sözü veriyoruz izin vermeyeceğiz. Geçen de Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyorlar. Cumhurbaşkanımızla sonuna kadar yürüyeceğiz. Demokrasi istiyorsun valilere, yargı mensuplarına 'militan' diyorsun. Sizin içinizi biliyoruz. Türkiye’yi eski günlere götürüp demokrasiyi çalmak istiyorsunuz. Kesin bir dille söylüyorum. Bu memleketin başına kötülük getirmek isteyen varsa gelsin Adana’dan başlasın görelim. Hodri meydan.”

Türkiye’nin şu anki gücünün 1980’li yıllarda olması halinde şu an çok farklı bir yerde olunacağını belirten Ömer Çelik, “Bir an gevşersek, Cumhur İttifakı'nın gücünde azıcık gerileme görsünler eski belaları memleketin başına açmak için asla geri adım atmazlar. Bugünkü Türkiye, Bosna savaşının olduğu zamanda olsaydı Bosnalı kardeşlerimizin başına gelenleri engellerdik. Gönlü Türkiye Cumhuriyeti’nden yana olmayanlar coğrafyamız için iyilik düşünmeyenler sadece Cumhurbaşkanımızı devirmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

2 listeyle girilen kongrede konuşan mevcut başkan Mehmet Ay ise, “Bugün Adana’da bir demokrasi şöleni var. Ben bu şehrin evladıyım. Bu şehre bir borcum var. Değerli büyüklerimizden aldığımız görevi daha ileriye götürebilmek için 15 aydır bütün ilçelerimizde, kapı kapı geziyoruz. 2020 yılını kasıp kavuran pandemiyle de uğraştık. Bizim için sağlık her şeyden önemli. Pandemide 15 ilçemizin kongre sürecini tamamladık. 15 ilçemizde yeni dava arkadaşları kazanmak için yola çıktık. 5 ayda 65 bin yeni üyeyi AK Parti’ye kazandırdık. Biz görevi devralırken Recep Tayyip Erdoğan’a söz vermiştik. Ben bu sözü sizlere güvenerek verdim. Ben inanıyorum ki Adana’da bir başarı hikayesi yazacağız. 2023’e giderken Adanamızı AK Parti’nin kalesi yapacağız” dedi.



“Türkiye demek AK Parti demek”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da konuşmasında, “Demokrasi şölenimiz inşallah uğurlu olur. Bu pandemide yaptığımız yatırımların ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu kadar güçlü sağlık sistemimiz, bu kadar güçlü sosyal olanaklarımız olmasa hiç görmek istemediğimiz tablolar olurdu. O avuçlarını ovuşturanlar Cumhurbaşkanımız Erdoğan sayesinde avuçlarını ovuşturmakla kaldı. Bir yandan pandemiyle mücadele ettik diğer tarafta da sahada ve masada iddiasını sürdüren Türkiye oldu. Yatırımları devam eden bir Türkiye vardı. Bir yandan terörle mücadelemizi sürdürdük, diğer taraftan yatırımlarımızı sürdürmeye devam ettik. Bu birilerini rahatsız etti. Farklı gündemler oluşturmaya çalışanlar oldu. Bizim çok işimiz var. Milletimiz bize iş yapmak için bütün seçimlerde yetkiyi verdi. Türkiye’nin ayağı tökezlesin diye bekleyenlere inat yolumuza devam edeceğiz. Türkiye demek AK Parti demek” ifadelerini kullandı.



“İhracatımızı, büyümemizi devam ettirdik”

Pandemi döneminde esnafa ve sanayiye destek verildiğini aktaran ve çok çalışacaklarını belirten Sarıeroğlu, “Pandeminin oluşturduğu hasarı önlemek için arka arkaya ekonomi paketlerini devreye soktuk. Gencin, yaşlının, kadın, erkek ve çocuğun bütün dertleri için tek adres AK Parti. Bizi yalanla, iftirayla yolumuzdan döndürmeye çalışanlara en büyük cevabımız çok çalışmak. Bulamazsınız dediler doğalgaz bulduk. 851 yeni fabrikanın kuruluşuna imza atmışız. İhracatımızı, büyümemizi devam ettirdik. Güçlü bir dönem oldu bizim için. Bunu çekemediler. 2020 yılında Ayasofya’yı açtık. 2021 yılının ilk sabahında felaket olarak gören bir anlayışla mücadele ettik. Partilerindeki yalan iftira, taciz ve tecavüzlerin üstünü örtmek için Cumhurbaşkanımıza dil uzatan bir ana muhalefet ile karşı karşıya kaldık. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gelişmelerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiyemizi büyütmek için birlikte çalışacağız” diye konuştu.

Kongreye AK Parti milletvekilleri, AK Parti'li ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatları, kongre üyeleri ve partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.