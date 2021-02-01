AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay güven tazeledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Adana İl Başkanlığına Mehmet Ay yeniden seçildi.

Sarıçam Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. olağan kongreye AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti milletvekilleri, AK Parti'li ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatları, kongre üyeleri, delegeler ve partililer katıldı.

2 listeyle girilen seçimde atanarak göreve gelen mevcut başkan Mehmet Ay, delegelerin oylarıyla güven tazeledi ve il başkanlığı görevine seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.