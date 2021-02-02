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'Ergenlik dönemindeki vakaların durumu küçük çocuklara göre daha ağır ve hızlı ilerliyor'

DHA

'Ergenlik dönemindeki vakaların durumu küçük çocuklara göre daha ağır ve hızlı ilerliyor'


Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Alabaz, ergenlik dönemindeki koronavirüs vakalarının, küçük çocuklara göre hastalığı daha ağır ve hızlı geçirdiğine dikkat çekerek, bu grubu erişkin vakalar gibi izleyip, ilaç tedavisine başladıklarını aktardı. 
Prof. Dr. Derya Alabaz, koronavirüse yakalanan çocuklara yönelik tedavilerde klinik bulguların önemli olduğunu belirterek, ergenlik dönemindeki vakaların tedavilerinde nasıl bir yol izlediklerini anlattı. Prof. Dr. Alabaz, eğer çok önemli klinik bulgular yoksa çocukların genellikle beslenmelerinin devamına, ateşlerinin kontrol edilmesine ve aile ile doktorun haberleşerek bulgularının takibini yaptığını söyledi. Durumu çok ağır olmayan çocuk hastalara herhangi bir ilaç vermediklerini dile getiren Prof. Dr. Alabaz, özellikle adolesan çağı yani ergenlik dönemindeki çocukların hastalığının daha ağır, daha hızlı ilerleyebildiğini gözlemlediklerinden bunları erişkin vakalarmış gibi izlediklerini kaydetti. Alabaz, "Ergenlik çağındaki vakalara ilaç başlamak durumunda kalıyoruz. Özellikle damarlardaki tutulumlarla pıhtılaşma tetiklenmesi nedeniyle bazı antikoagülan dediğimiz pıhtı engelleyici ajanlar veriyoruz" dedi. 
'BULGULARINI GİZLEYEBİLİYORLAR'
Özellikle ergen vakaların daha sıkı takibini sağladıklarını dile getiren Prof. Dr. Alabaz, "Çünkü biliyorsunuz onlar daha çılgın dönemlerinde oldukları için semptomlarını söylemiyorlar. Doktora gelmek istemedikleri için, tetkik vermek istemedikleri için bulgularını gizleyebiliyorlar. Bu gibi durumlara özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu vakalar daha hızlı ilerleyebiliyor. Özellikle izolasyon çok önemli. 'Bu hastalığı ben almam ya da virüse inanmıyorum' kavramından vazgeçelim. Virüsü aldıysa da izolasyon kurallarına uymamız gerekiyor. Yani market, market gezip, gezmelere gidip, 'ben sıkıldım, ben bunaldım' düşüncesi yanlış" diye konuştu.  DHA-Sağlık Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2021-02-02 09:39:26

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