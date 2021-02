Doç. Dr. Bişgin: Gen tedavisiyle ileride saç beyazlamasının önüne geçilebilir

İrfan Can, Fenerbahçe'de

Can ÇELİKYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Bölümü´nde görevli Doç. Dr. Atıl Bişgin, dünya genelinde insanlarda saç beyazlama başlangıcının son 10 yılda 14 yaş geriye giderek 20´li yaşlara kadar düştüğünü belirterek, "Gen tedavisiyle ileride saç beyazlamasının önüne geçilebilir" dedi.

İnsanların dünya genelinde ortalama 30´lu yaşların sonlarına doğru saçlarının beyazlamaya başladığı bilinirken, bu durum son yıllarda değişiklik gösterdi. 20´li yaşlarda başlayan saç beyazlama vakalarına 'erken saç beyazlaması' tanısı konulmaya başlandı. Uzmanlar, erken saç beyazlamasının fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra insanlarda bazı özgüven problemlerine ve iletişim güçlüklerine yol açabileceği uyarısında bulundu. Türkiye´de de bu konu üzerinde araştırmalar yapıldığını söyleyen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Bölümü´nde görevli Doç. Dr. Atıl Bişgin, klinik araştırma aşamasında olan gen tedavisi yönteminin ileride saç beyazlamasına çare olabileceğini kaydetti.

SAÇ BEYAZLAMA YAŞI 14 YIL GERİLEDİ

Saç beyazlaması nedenlerinin ikiye ayrıldığını kaydeden Doç. Dr. Atıl Bişgin, bunların çevresel ve genetik faktörler olduğunu söyledi. Genetik sebeplere dayalı erken saç beyazlamasına 'prematüre beyazlama' denildiğini belirten Bişgin, farklı ülkelerdeki farklı genetik mutasyonların zaman içinde bu beyazlamaya neden olduğunu dile getirdi. Gün geçtikçe erken saç beyazlama vakalarının arttığını vurgulayan Bişgin, "ABD´de 400´den fazla kişiyle yapılan deneysel çalışmada saç beyazlama yaş ortalamasının 14 yıl geriye gittiği saptandı. Tabi buna neden sadece genetik faktörler olmadı. Aynı zamanda stres ve diğer çevresel faktörlerin de rolü var. Hepsi bir araya gelince saçımıza renk veren kök hücreler yeterli pigment sağlayamaz hale geliyor. Buna yönelik tedavi çalışmaları sürüyor. Gen tedavisi gelecekte kalıcı bir çözüm olabilir" dedi.

`EVLENDİKTEN SONRA SAÇLARI BEYAZLAMAYA BAŞLADI´

İnsanların saçlarının 40´lı yaşlarda yavaş yavaş beyazlamaya başladığını anlatan Selahattin Yelez (55) şimdiki gençlerin çok erken yaşta bu durumla karşılaştığını söyledi. Bunun düzensiz beslenme, doğal olmayan şampuan, sabun kullanma ve strese dayalı olduğunu söyleyen Yelez, "Ben doğal sabun kullanıyorum, kafamda kepek yok ama gençlerde var. 38 yaşında saçıma ilk ak düştü. Fakat şimdi oğluma bakıyorum onun erken yaşta başladı. Evlendikten sonra dikkat ediyorum her gördüğümde saçının beyazı artmış oluyor" diye konuştu.

`SAÇIMI BOYATINCA BEYAZLAR ÇIKTI´

Fast-food gıdaların insan hayatına girmesinden sonra vücut dengesinin bozulduğu için saçların hızla beyazladığını öne süren Ahmet Kılıç da çevresinde 25 yaşında saçı beyazlamış birçok kişi olduğunu kaydetti. Teknolojik aletlerinin fazla kullanılmasının da saçı yorduğunu ifade eden Kılıç, düzenli bir yaşam tarzıyla saç renginin diri kalabileceğini söyledi.

Saçlarını 10 yıl önce boyattığını ve o günden sonra beyazlama sorunu yaşadığını vurgulayan Nurcan Nisanoğlu ise kimyasal maddelerin saçla temas etmemesi gerektiğini savundu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-02-02 09:47:04



