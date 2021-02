Yokluk içinde büyüyen muhtar maaşını yoksul çocuklara harcıyor Adana’da 2 yıl önce muhtar seçilen Göktürk Güngör, çocukken yoksul bir hayat yaşadığı için maaşının son kuruşuna bile dokunmayıp fakir çocuklara yardım ediyor Muhtarın yardım ettiği aileler ve çocuklar duygulanarak gözyaşlarını tutamadı Arif Kurtay: “Montum yoktu şu an çok mutluyum ve heyecanlıyım”

Adana’da 2 yıl önce mahallesine muhtar seçilen Göktürk Güngör, çocukken yoksul bir hayat yaşadığı için maaşının son kuruşuna kadar fakir çocuklara yardım ediyor.

Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ne 31 Mart 2019 yerel seçimlerde muhtar olarak seçilen iş adamı Göktürk Güngör, şoför babanın 4 çocuğundan biri. Yoksul bir çocukluk geçiren Güngör, muhtar olmadan önce maaşını fakir çocuklara harcama sözü verdi. Güngör, çocukken çoğu kez kış günlerinde montsuz ve terlikle kaldığından aldığı muhtar maaşının bir kuruşuna bile dokunmayarak biriktirip mahallesindeki fakir çocukları tespit edip tek tek onlara harcadı. Son olarak 500 çocuğa mont, ayakkabı ve bot alan muhtar bunu kamyonetle tek tek evleri gezip kendi eliyle çocukları giydirdi. Güngör’in ilk gittiği Kurtay ailesindeki 10 yaşındaki Arif ve 13 yaşındaki ablası Emine Kurtay’a mont ve ayakkabı giydirdi. Arif Kurtay, “Çok teşekkür ediyorum montum yoktu. Babam inşaat işçisi, şu an çok heyecanlıyım çok mutlu oldum” dedi. Baba Kasım Kurtay ise, “Teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Muhtarımız sağ olsun ilk defa böyle bir şey görüyoruz, inanın gözlerim yaşardı. Ben inşaat işçisiyim, çocuklarıma bir şey alamıyorum kendime de alamıyorum. Çok duygulandım Allah razı olsun iyi ki var” diye konuştu.

Muhtar daha sonra ise Yakup Kurt’un biri üniversite okuyan diğeri ise 7 yaşındaki iki kız çocuğuna mont ve ayakkabı verdi. Baba Kurt, “Ben okulda temizlik işinde çalışıyorum. Geçici iş olduğu için her zaman çalışamıyorum bu yüzden çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum” dedi.

Muhtar daha sonra ise babası hastalık geçirdiği için işsiz kalan Eda Arık’a mont ve ayakkabı verdi. Eda Arık, “Çok teşekkür ediyorum mutlu oldum. 3 kardeşiz, babam sağlık sektöründe çalışıyordu ama hasta olduğu için işten ayrıldı. Montu aldığım için çok mutlu oldum, şu an mutluluktan titriyorum. Gözlerim doldu mutluluk gözyaşlarım” şeklinde konuştu.



“Bu çocuklar gibi büyüdüm”

Güngör, 2 yıldır muhtarlık yaptığını hatırlatarak, “Geldiğim günden bu yana bu şekilde hizmetlerle mahallemize yardımcı olmaya çalışıyorum. 2 yıldır aldığım maaşları öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına harcıyorum. Geçmişte bu tür yoksullukları çok çektik, biliyorum yani tattım bu duyguları. Seçim zamanı öncesinde verilmiş bir vaadim vardı, Allah izin verirse seçimi kazanırsam muhtarlık maaşımı mahallemizde bulunan fakir çocuklara bağışlayacağım demiştim şu anda onları gerçekleştiriyorum. Ben de çocukken montsuz ve ayakkabısız kaldım. Terliklerimizin altı delik olurdu ayağımız asfaltı hissederdi. Çocukluğumuzdan beri sefaleti gördük ve tattık bu yüzden güzel bir duygu olur düşüncesiyle yaptık, Allah hayrımızı kabul etsin” dedi.

Güngör, “Geçen sene muhtarlık maaşımızla mahallemizde bulunan 4 ilköğretim okulumuza her sınıfta 30 öğrenciye 2 adet mont hediye etmiştik. Pandemi döneminde okuldaki öğrencilerimize ulaşamadığımız için bu sefer ihtiyaç sahibi ailelere hem mont hem de ayakkabı getirmeyi tercih ettik. Toplamda 500 aileye katkı sağlayacağız” diye konuştu.

