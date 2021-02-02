Yokluk içinde büyüyen muhtar maaşını yoksul çocuklara harcıyor Adana’da 2 yıl önce muhtar seçilen Göktürk Güngör, çocukken yoksul bir hayat yaşadığı için maaşının son kuruşuna bile dokunmayıp fakir çocuklara yardım ediyor Muhtarın yardım ettiği aileler ve çocuklar duygulanarak gözyaşlarını tutamadı Arif Kurtay: “Montum yoktu şu an çok mutluyum ve heyecanlıyım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yokluk içinde büyüyen muhtar maaşını yoksul çocuklara harcıyor Adana’da 2 yıl önce muhtar seçilen Göktürk Güngör, çocukken yoksul bir hayat yaşadığı için maaşının son kuruşuna bile dokunmayıp fakir çocuklara yardım ediyor Muhtarın yardım ettiği aileler ve çocuklar duygulanarak gözyaşlarını tutamadı Arif Kurtay: “Montum yoktu şu an çok mutluyum ve heyecanlıyım”

İHA

Yokluk içinde büyüyen muhtar maaşını yoksul çocuklara harcıyor Adana’da 2 yıl önce muhtar seçilen Göktürk Güngör, çocukken yoksul bir hayat yaşadığı için maaşının son kuruşuna bile dokunmayıp fakir çocuklara yardım ediyor Muhtarın yardım ettiği aileler ve çocuklar duygulanarak gözyaşlarını tutamadı Arif Kurtay: “Montum yoktu şu an çok mutluyum ve heyecanlıyım”

Adana’da 2 yıl önce mahallesine muhtar seçilen Göktürk Güngör, çocukken yoksul bir hayat yaşadığı için maaşının son kuruşuna kadar fakir çocuklara yardım ediyor.
Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ne 31 Mart 2019 yerel seçimlerde muhtar olarak seçilen iş adamı Göktürk Güngör, şoför babanın 4 çocuğundan biri. Yoksul bir çocukluk geçiren Güngör, muhtar olmadan önce maaşını fakir çocuklara harcama sözü verdi. Güngör, çocukken çoğu kez kış günlerinde montsuz ve terlikle kaldığından aldığı muhtar maaşının bir kuruşuna bile dokunmayarak biriktirip mahallesindeki fakir çocukları tespit edip tek tek onlara harcadı. Son olarak 500 çocuğa mont, ayakkabı ve bot alan muhtar bunu kamyonetle tek tek evleri gezip kendi eliyle çocukları giydirdi. Güngör’in ilk gittiği Kurtay ailesindeki 10 yaşındaki Arif ve 13 yaşındaki ablası Emine Kurtay’a mont ve ayakkabı giydirdi. Arif Kurtay, “Çok teşekkür ediyorum montum yoktu. Babam inşaat işçisi, şu an çok heyecanlıyım çok mutlu oldum” dedi. Baba Kasım Kurtay ise, “Teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Muhtarımız sağ olsun ilk defa böyle bir şey görüyoruz, inanın gözlerim yaşardı. Ben inşaat işçisiyim, çocuklarıma bir şey alamıyorum kendime de alamıyorum. Çok duygulandım Allah razı olsun iyi ki var” diye konuştu.
Muhtar daha sonra ise Yakup Kurt’un biri üniversite okuyan diğeri ise 7 yaşındaki iki kız çocuğuna mont ve ayakkabı verdi. Baba Kurt, “Ben okulda temizlik işinde çalışıyorum. Geçici iş olduğu için her zaman çalışamıyorum bu yüzden çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum” dedi.
Muhtar daha sonra ise babası hastalık geçirdiği için işsiz kalan Eda Arık’a mont ve ayakkabı verdi. Eda Arık, “Çok teşekkür ediyorum mutlu oldum. 3 kardeşiz, babam sağlık sektöründe çalışıyordu ama hasta olduğu için işten ayrıldı. Montu aldığım için çok mutlu oldum, şu an mutluluktan titriyorum. Gözlerim doldu mutluluk gözyaşlarım” şeklinde konuştu.

“Bu çocuklar gibi büyüdüm”
Güngör, 2 yıldır muhtarlık yaptığını hatırlatarak, “Geldiğim günden bu yana bu şekilde hizmetlerle mahallemize yardımcı olmaya çalışıyorum. 2 yıldır aldığım maaşları öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına harcıyorum. Geçmişte bu tür yoksullukları çok çektik, biliyorum yani tattım bu duyguları. Seçim zamanı öncesinde verilmiş bir vaadim vardı, Allah izin verirse seçimi kazanırsam muhtarlık maaşımı mahallemizde bulunan fakir çocuklara bağışlayacağım demiştim şu anda onları gerçekleştiriyorum. Ben de çocukken montsuz ve ayakkabısız kaldım. Terliklerimizin altı delik olurdu ayağımız asfaltı hissederdi. Çocukluğumuzdan beri sefaleti gördük ve tattık bu yüzden güzel bir duygu olur düşüncesiyle yaptık, Allah hayrımızı kabul etsin” dedi.
Güngör, “Geçen sene muhtarlık maaşımızla mahallemizde bulunan 4 ilköğretim okulumuza her sınıfta 30 öğrenciye 2 adet mont hediye etmiştik. Pandemi döneminde okuldaki öğrencilerimize ulaşamadığımız için bu sefer ihtiyaç sahibi ailelere hem mont hem de ayakkabı getirmeyi tercih ettik. Toplamda 500 aileye katkı sağlayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suriyeli bebeği ölümden polis kurtardı Adana'da Polis Merkezi Amiri Muhammet Karlangıç, boğazına çekirdek kabuğu kaçan bebeğe müdahale ederek nefes almasını sağlayıp, ekip aracıyla hastaneye götürdü
YEREL HABERLER Suriyeli bebeği ölümden polis kurtardı Adana'da Polis ...
Adana´da 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana´da 12'nci kattan düşen genç kız hayatını ...
Doç. Dr. Bişgin: Gen tedavisiyle ileride saç beyazlamasının önüne geçilebilir
YEREL HABERLER Doç. Dr. Bişgin: Gen tedavisiyle ileride saç ...
18 yaşındaki genç kızın feci sonu Adana’da 12. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden genç kızın annesi ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER 18 yaşındaki genç kızın feci sonu Adana’da 12. ...
'Ergenlik dönemindeki vakaların durumu küçük çocuklara göre daha ağır ve hızlı ilerliyor'
YEREL HABERLER 'Ergenlik dönemindeki vakaların durumu küçük ...
Narenciye hırsızlarına "termal kameralı drone" önlemi Adana'da emniyet, narenciye bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının önüne geçmek için 120 kişilik ekip kurdu
YEREL HABERLER Narenciye hırsızlarına "termal kameralı drone" ...
20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon Adana'da tefecilik yaparak 91 kişiden 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER 20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere ...
Narenciye hırsızlarına karşı 150 polisle hava destekli uygulama
YEREL HABERLER Narenciye hırsızlarına karşı 150 polisle hava ...
20 milyonluk vurgun yapan tefecilere şafak openasyonu
YEREL HABERLER 20 milyonluk vurgun yapan tefecilere şafak openasyonu
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay güven tazeledi
YEREL HABERLER AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay güven tazeledi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kabe´yi savunan vatandaşları geçmişte iktidar gücüyle fişliyorlardı
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik: Kabe´yi savunan vatandaşları ...
Vali Elban: "Muhtarlarımıza elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Muhtarlarımıza elimizden gelen desteği ...
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Baskılarınıza boyun eğmeyip, size geçit vermeyeceğiz” “Eskiden Kabe'yi savunan vatandaşları iktidar gücüyle fişliyorlardı” “Bir an gevşersek eski belaları memleketin başına açmak için geri adım atmazlar” Ömer Çelik, AK Parti Adana 7. Olağan İl Kongresine katıldı
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik: “Baskılarınıza boyun eğmeyip, ...
Adana'da 112 “torbacı” tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 112 “torbacı” tutuklandı
Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 112 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 112 tutuklama
Çiftçinin su pompasını çalan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Çiftçinin su pompasını çalan hırsızlar tutuklandı
Cezaevindeki PKK´lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın, daha önce de patlayıcıyla yakalanmış
YEREL HABERLER Cezaevindeki PKK´lılara ayakkabı ile talimat gönderen ...
`Aroma sadece kokusunu değiştiriyor, nargile bir paket sigaradan 2 kat daha zararlı´
YEREL HABERLER `Aroma sadece kokusunu değiştiriyor, nargile bir ...
Narkotik polisi, AVM'ye uygulama noktası kurdu, vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Narkotik polisi, AVM'ye uygulama noktası kurdu, ...
İştahsız çocuklara yemeği sevdirecek 7 öneri Beslenme ve Diyet Uzmanı Gündüz: "İştahsızlık ve yeme problemi çocuklarda en sık görülen sorunlar arasında"
YEREL HABERLER İştahsız çocuklara yemeği sevdirecek 7 öneri Beslenme ...
Kandil'in talimatını ayakkabıyla cezaevine götüren kadın, bombacı çıktı Adana polisinin yaptığı operasyonda Kandil’deki terörist başlarının talimatını ayakkabının tabanında cezaevindeki PKK’lılara götürdüğü öne sürülerek yakalanan kadının, 2007 yılında Kocaeli’de 11.5 kilo patlayıcı ile yakalandığı ve 10 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kandil'in talimatını ayakkabıyla cezaevine götüren ...
Narkotik köpeği "Oscar" ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Narkotik köpeği "Oscar" ilgi odağı oldu
Sahte içki zanlıları “Tükeniyoruz ama geleceğiz” diye yazıp kaçtı Adana’da polis bir imalathaneye yaptığı baskında 3 ton sahte içki ele geçirirken, kaçan zanlıların duvara, “Tükeniyoruz ama geleceğiz” yazması dikkat çekti
YEREL HABERLER Sahte içki zanlıları “Tükeniyoruz ama geleceğiz” diye ...
Gübre fiyatlarındaki artış ürünlerde verim düşüklüğüne neden olacak Gübre fiyatları 1 yılda yüzde 90 arttı Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru: “Gübre kullanmayan çiftçi düşük rekolte yaşayacak”
YEREL HABERLER Gübre fiyatlarındaki artış ürünlerde verim ...