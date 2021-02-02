Adana Kebabına turistik mekanlarda tanıtım Adanalı kebapçı pandemide kebabın tanıtımı için turistik mekanlarda video çekiyor Kebapçı Uğur Aydın: “Adana’nın güzellikleri için elimizden ne gelirse yapıyoruz”

Adanalı kebapçı, kentin en lezzetli yiyeceklerinden olan tescilli Adana Kebabının tanıtımını turistik mekanlarda yapıyor. Adana Kebabının hazırlandığı bu videolar ise sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenip beğeniliyor.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Uğur Aydın, pandemi döneminde restoranların paket servise dönmesiyle kentin en lezzetli yiyeceklerinden olan tescilli Adana Kebabının tanıtımı için farklı yollar düşünmeye başladı. Ülkenin turistik mekanlarında kebap yapıp bu anları da videoya çekmeyi kararlaştıran Aydın, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep başta olmak üzere birçok ile ekibiyle giderek kebap pişirdi ve bu anları videoya çekti.

Bu videolar ise pandemi döneminde sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi ve beğenildi. Son olarak da Türkiye’nin görülmesi gereken kanyonları arasında yer alan Adana’nın Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu’na giden Aydın, burada kebap pişirdi.



“Adana’nın güzellikleri için elimizden ne gelirse yapıyoruz”

Pandemi nedeniyle bu tarz videolar çekmeye başladığını anlatan Uğur Aydın, “Misafirlerimizin çoğu şehir dışı veya yurt dışından geliyor. Biz de onlara Adana’nın tanıtımıyla beraber kebaplarımızın lezzetlerini tattırıyoruz. Bugün Karaisalı Kapıkaya Kanyonu’ndayız, buradan önce Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeydik. Daha önce Aladağ Küp Şelalesi’ne gitmiştik. Hem oraları hem de kebaplarımızı tanıtıyoruz. 1 yıldır korona virüs dolayısıyla işlerimiz hafifledi. Biz de Adana’nın güzelliklerini tanıtmak için elimizden ne gelirse onları yapıyoruz” diye konuştu.



“1 aylık görüntülenme rakamımız 17 milyon”

Videoların milyonlarca kişiye hitap ettiğini de vurgulayan Aydın, “Videolarımız sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Sadece 1 sosyal medya platformunda 1 aylık görüntülenme rakamımız 17 milyon. İnsanların bu hoşuna gidiyor. İnsanlar beğendikçe biz de güzellikleri tanıtmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İnsanların videoları çok beğenip yorum yaptığını da kaydeden Aydın, “Geçen hafta Aladağ Küp Şelale’sindeydik. Bu şelaleyi Adana’da bile çoğu insan bilmiyor. Oraya gittikten sonra benden adres isteyen çok insan oldu. Giden kişiler hatta bana oradan fotoğraf atıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor” dedi.

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