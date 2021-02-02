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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceyhan'da sokak hayvanlarına 500 kilo mama

İHA

Ceyhan'da sokak hayvanlarına 500 kilo mama

Adana’nın Ceyhan İlçesinde Ceyhan Kent Konseyi, Türk Kızılayı Ceyhan Şubesi ve Ceyhan Medyaevi’nin ortaklaşa düzenledikleri “Bir kap mama, bir kap sevgi” projesi kapsamında sokak hayvanlarına 500 kilo mama ulaştırıldı.
Kent Konseyi Gençlik Başkanı Nilay Genç, pandemi sürecinde sokaktaki canlıların unutulmaması gerektiğini belirterek, "Ceyhanımızın bazı bölgelerine mama kapları yerleştirdik. İçlerine mamalar koyarak sokak hayvanlarımızı bu pandemi döneminde unutmadık. Türkiye genelinde de bir farkındalık olsun istiyoruz. Yaptığımız bu iş çok masraflı bir iş değil, su borularını boyayarak bu hale getirdik. Gerçekten de halkımızdan çok güzel olumlu tepkiler aldık. Bütün gençlere çağrım bu projemize destek versinler" dedi.

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