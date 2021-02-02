Seyhan Belediyesinde kadın çalışanlara "regl izni" DİSK Genel İş Sendikası ile Seyhan Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmeleri ile kadın çalışanlar kendi istedikleri bir günde regl izni kullanabilecek

Adana'da, Seyhan Belediyesinde bin 700 kadın çalışana "regl izni" hakkı verildi.

DİSK Genel İş ile Seyhan Belediyesi arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, işçi açısından kazanımlarla son buldu. İmzalanan sözleşmeye göre, belediyede en düşük işçi maaşı 3 bin 317 liraya yükseltildi. Kadın çalışanlar ise Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisinin önerisiyle “regl” izni hakkını elde etti.

Seyhan Kent Konseyi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, "regl izni" ilk olarak Japonya'da verildi. 1945 yılında hazırlanan iş kanununa göre, ağır çalışma koşullarında olan sektörlerde çalışan kadın işçilere ücretli regl izni tanındı. 1987 yılında Filipinler'de, takip eden yıllarda ise Çin, Tayvan ve Endonezya'da çalışan kadınlara regl günlerinde kullanabilecekleri ücretli izin hakkı tanındı.

Avrupa ülkelerinde ara ara gündeme gelse de bu konuda atılan ilk adım 2017 yılında İtalya'da oldu. İtalya'da özel sektörde ve kamuda çalışan kadınların regl döneminde ağrılı geçiren işçi kadınlar ayda 3 gün ücretli izin kullanabiliyor.

Türkiye'de regl izni ilk olarak 2004 yılında yalnızca "ağır ve tehlikeli işler" kapsamına giren işlerde çalışan kadınlara 5 gün olarak tanınmıştı. Bu madde Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’nde yer almıştı. Ancak ilerleyen yıllarda çıkarılan bir yönetmelikle Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Çeşitli dönemlerde tekrar gündeme gelse de Türkiye'de regl iznini veren ilk kurum İzmir Barosu oldu. İzmir Barosu'nu ise Tunceli Belediyesi takip etti.

İzmir Barosu ve Tunceli Belediyesi’nden sonra Seyhan Belediyesi ve DİSK Genel İş ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesinde Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin de katkılarıyla kadın çalışanlar kendi istedikleri bir günde regl izni alabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.