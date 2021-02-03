Kozan'da deprem

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Adana'nın Kozan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli rasathanesi verilerine göre merkez üssü Kozan ilçesine bağlı bucak mahallesi olan ve gece saat 03.00 sularında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

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