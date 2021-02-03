Adana’da 2 aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Adana’da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen iki aile henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aileler evlerinden aldıkları pompalı tüfekle birbirlerine saldırmaya başladı. Saldırı sonucu aynı aileden Ali, Müjde, Emine ve Hüsniye Y. isimli 4 kişi karşı aileden ise Hasan Ali T. isimli bir çocuk yaralandı. Çevredekilerin kavgayı görmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis diğer aile üyelerini gözaltına aldı.

Öte yandan, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kavganın olduğu sokakta ise Polis Özel Harekat ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

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