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Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

DHA

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı


Yusuf KANTARLI-Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA´da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi evden aldığı pompalı tüfekle karşı gruba ateş açtı. Diğer grubun da tabancayla karşılık vermesi üzerine mahalle savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine Özel Harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu kavga son buldu. Yaralanan Ali, Müjde, Emine ve Hüsniye Yalyanç ile Hasan Ali Kıran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgada silah kullandığı öne sürülen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI-Gülşah ÖZGEN
2021-02-03 12:20:32

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