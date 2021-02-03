Genç doktor korona virüs nedeniyle öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da acil tıp asistanı olarak görev yapan doktor, Covid19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Adana Şehir Hastanesi'nde görevli Acil Tıp asistanı Dr. Mehmet Ertane (38), 4 Aralık'ta Covid19 nedeniyle hastaneye başvurdu. 7 Aralık'ta yoğun bakıma alınan Dr. Mehmet Ertane daha sonra entübe edildi. Bugüne kadar yoğun bakımda olan Dr. Ertane, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.