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Polisten kaçtıktan sonra yakalanan sürücü, ”yanımdakiler çocuk ondan kaçtım” dedi

İHA

Polisten kaçtıktan sonra yakalanan sürücü, ”yanımdakiler çocuk ondan kaçtım” dedi

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 5 kilometrelik kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücü polise, ”Yanımdakiler çocuk ondan kaçtım” diye ifade verirken gazetecilerin neden kaçtın sorusuna da ,” ben kaçmadım” dedi.
Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye ekipleri şüphelendikleri 01 AFT 674 plakalı otomobile Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü İsmail D. (29) ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ve sürücü arasında 5 kilometre boyunca devam eden kovalamacanın ardından Seyhan Devriye Ekipleri, söz konusu aracı Demetevleri Mahallesi ara sokaklarında önünü keserek durdurdu. Sürücü İsmail D. ve yanında bulunan 18 yaşındaki küçük ismi öğrenilemeyen iki kişi araçtan inip kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı.
“Polise yanımdakiler korktuğu için kaçtım derken gazetecilere kaçmadım dedi”
Kaçmak isterken yakalanan sürücü İsmail D., polise ifade verdiği sırada,” Yanımdakiler çocuk ondan kaçtım” dedi. Ardından gazeteciler sürücü İsmail D.’ye neden kaçtın sorusunu sordu. İsmail D. ise “ ben kaçmadım” diye kendisini savundu. Daha sonra kendisine kaçmadıysan neden durmadın sorusu yönetilince İsmail D. yüzünü gizleyerek cevap vermedi. Polis otomobilde yaptığı incelemede her hangi bir suç unsuruna rastlamadı.
Sürücü İsmail D. ve yanında bulunan 18 yaşından küçük iki çocuğa sokağa çıkma kısıtlamasın ihlalden para cezası kesildi. İsmail D.’ye trafik yönünden de ‘dur’ ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanma ve trafik kurallarını ihlalden ceza kesildi.

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