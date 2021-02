Küçük Ali, 6 yıldır yaşadığı çadıra el sallayarak veda etti

Yusuf KANTARLI-Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)DİYARBAKIR´dan iş bulmak için Adana´ya gelen Nevzat Gezici (40), imam nikahlı eşi Gile Gezer (38) ve 5 çocuğuyla birlikte 6 yıldır boş bir araziye kurduğu dereme çatma çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Aileye düzenli olarak yemek götüren fotoğrafçı Ogün Sever Okur, kış ayında yardım yaparken 3 yaşındaki Fatmagül´ün üşüdüğünü görünce, sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı üzerine çeşitli eşyalar toplanarak ailenin 1 yıllık kirası ödenip ev tutuldu. Aile sıcak yuvaya kavuşurken, eşyalarını toplayıp kamyonete yerleştiren Ali (8), 6 yıldır yaşadığı çadıra el sallayarak veda etti.

Diyarbakır´dan 2015 yılında iş bulmak için Adana´ya göç eden Nevzat Gezici ve Gile Gezer çifti, Zelal (16), Orhan (10) ve Ali (8) isimli çocuklarıyla birlikte bilmedikleri kente adapte olamayınca boş bir araziye çadır kurarak yaşamak zorunda kaldı. Düğün, nişan ve sünnet eğlencelerinde davulculuk yaparak geçimini sağlayan ailenin 3 yıl önce Fatmagül (3) ve Gökhan (3) adını verdikleri ikiz çocukları çadırda dünyaya geldi. Bir süre sonra toplam 5 çocukla geçinmekte zorlanmaya başlayan çift, 5 çocuğuyla birlikte çevredekilerin yardımlarıyla yaşamını sürdürmeye başladı. Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan fotoğrafçı Ogün Sever Okur, çadırda yaşayan aileye ulaşarak günlük yardım yapmaya başladı.

6 YILLIK ÇADIRINA EL SALLAYARAK VEDA ETTİ

Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Okur, kış ayı dolayısıyla aileye bir ev tutmak istedi ve çadırda yaşayan aileyi sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yardım etmek isteyen onlarca kişi bulan Okur, aileye Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi´nde ev tuttu. Takipçileriyle birlikte evin boya, badana, tadilat işleriyle de ilgilenen Okur, çadırdaki eşyaları da çocuklarla birlikte kamyonete yükledi. Bu sırada 8 yaşındaki Ali, 6 yıldır yaşadığı çadırına el sallayarak veda etti. Yeni evlerini görünce mutlulukları gözlerinden okunan minikler, kendileri için alınan oyuncaklarla oynadı.

'SOSYAL MEDYANIN GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖRDÜM'

Kış ayında yardım yaparken Fatmagül´ün çadırda üşüdüğünü gören Okur, ailenin durumunu sosyal medyadan paylaşarak yardım çağrısı yaptı. İlk olarak yolda bir çocuğun ağladığını görerek yardım yaptığını ve bu anları sosyal medyadan paylaşarak daha fazla kitlelere ulaştığını belirten Okur, günden güne sosyal medya aracılığıyla yardım yapanların sayısının arttığını belirtti. Okur, "Sayfamız kısa sürede büyüyerek ev kuracak duruma geldi. Yurt dışındaki takipçilerimizin de desteği çok büyük. Benim en büyük zaafım çocuklar. Bu çocuklar hayatında hiç televizyon izlememişler. Havalar soğuduğunda Fatmagül´ü gördüğümde hep üşüyordu, titriyordu. Ona dayanamadığım için sosyal medyadaki gücümü kullanarak aileye ev tutmaya karar verdim. Onlarda şimdi yeni evlerindeler. Artık daha huzurlu olacağım. Bu evin 1 yıllık kirasını karşıladım. 1 yıl boyunca rahat rahat yaşayacaklar. Eşyaları tek tek kendi evimizi diziyormuş gibi aldık. Bu evi kurarken sosyal medyadan gerçekten çok fazla destek aldık. Sosyal medyanın gücünü bir kez daha görmüş oldum´´ dedi.

Evi bulup tuttuğunda tadilat ve boya gerektiğini, bunun için de sosyal medyadan `Boyacı aranıyor´ ilanı verdiğini söyleyen Okur, çok sayıda kişinin boya ve tadilat için gelerek yardım ettiğini, bir gecede evin eksiklerini tamamladıklarını anlattı.

`HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEYİN. SİZLER DE EL UZATIN´

Her şeyi devletten beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Okur, şöyle konuştu:

"Yardıma ihtiyacı olan birini gördüğünüzde sizde bir el uzatın. Bana, `Sadece belirli bir yere mi yardım yapıyorsun?' şeklinde sorular geliyor. Ben çocukları ilk gördüğümde, `Aç mısın? Üşüyor musun?´ diye soruyorum. Benim için çocukların nereleri olduğunun hiçbir önemi yok. Hiçbir çocuğun nereli olduğuyla ilgilenmiyorum. Kimin yardıma ihtiyacı varsa ona gidiyorum.´´

6 yıldır çadırda yaşadıklarını, kışın çok soğuk olmasına karşın yakacak sobalarının bulunmadığını aktaran anne Gile Gezer ise, "Yağmurun, suyun içerisinde yaşamaya çalışıyorduk. Artık her şeyimiz var. Çok mutluyum´´ dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

