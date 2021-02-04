Adana polisi çadırda yaşayan ve hiç kuaföre gitmemiş 21’i kız 46 çocuğun ayağına kuaför götürerek onları tıraş ettirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri çadırda yaşayan tarım işçilerinin dezavantajlı çocuklarına bir süredir, gıda ve giyecek yardımında bulundu. Bu yardımları gören Kuaför Nesime Demirkol çocuklara kendisi de bir yardımda bulunmak istedi. Çadırlara polisle birlikte giden kuaför özellikle kız çocuklarının hiç kuaföre gitmemiş olduğunu görünce bütün çocukları ücretsiz olarak tıraş etmeye ve bakım yapmaya karar verdi. Bunun üzerine polis, berber Selami Toprakçı’yı da alarak çadırlar bölgesine gitti. İki kuaför çadırları tek tek dolaşıp polislerle birlikte çocukları toplayarak çadır meydanına getirdi. Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi’nde, çadırda yaşayan tarım işçisi ailelerin çocukları bu duruma çok sevinerek tıraş olmak için sıraya girdi. Kuaförler, çocukları tek tek tıraş edip saçlarını yıkadı. 21’i kız 46 çocuk tıraş edildi. Daha önce ailelerinin saçlarını kestiğini söyleyen çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Kız çocuklarının saçlarını kesen kuaför Demirkol, Adana Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı faaliyetleri takip ettiğini ve böylesine güzel bir projenin içerisinde olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Bana böyle bir teklifle geldiler. Ben de seve seve kabul ettim. Bugün saç kesimi yapacağım ve çocuklarımızı mutlu edeceğim. Onlar bizim geleceğimiz. Bu şartlarda yaşadıklarını bilmiyordum, durumlarına çok üzüldüm. Gerekli yerlerden el uzanmış. Buna benim de katkımın olması beni çok mutlu etti” dedi.

Daha önce hiç kuaföre gitmemiş olan 10 yaşındaki Damla Nur Güneş ise, “Saçlarımı annem kesiyordu. Şu anda çok mutluyum. Kuaför abla saçlarımı daha güzel kesiyor” diye konuştu.

Ayvaz Aksu da, çok mutlu olduğunu belirterek kendisini annesinin tıraş ettiğini, onun kuaförden daha iyi kesim yaptığını söyledi.

Tıraş olan İsa Güneş (12) ise, “Dışarı çıkmaya imkanımız yok. Eskiden babam berbere götürüyordu ancak şu anda çadırlardan başka bir yere gidemiyoruz. Polis ağabeylerle birlikte berber geldi, saçımızı kesti. Çok mutluyum” dedi.

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