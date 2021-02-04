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Yasak aşk cinayetine kurban giden evlatlarının cesedini aradılar Adana’da yasak aşk yaşayan eşiyle tartıştıktan sonra kayın babası tarafından 3 yıl önce öldürülen ve ormanlık alana cesedi atılıp bir daha bulunamayan Mustafa Güven’in ailesi, ormanlık alanda ceset aradı Cinayetin ardından gelin, görümcesiyle kahve keyfi yapmış Mustafa Güven’in ailesi, cesedin bulunmasını istiyor Cesedi ormana atan kayınbaba, ara ara kontrole gelmiş Anne Güllü Güven: “Oğlumu göresim geldi” Abla Fadime Tabak: “Nazmiye eşini aldatmış demesinler diye hiç uğruna öldü kardeşim”

İHA

Yasak aşk cinayetine kurban giden evlatlarının cesedini aradılar Adana’da yasak aşk yaşayan eşiyle tartıştıktan sonra kayın babası tarafından 3 yıl önce öldürülen ve ormanlık alana cesedi atılıp bir daha bulunamayan Mustafa Güven’in ailesi, ormanlık alanda ceset aradı Cinayetin ardından gelin, görümcesiyle kahve keyfi yapmış Mustafa Güven’in ailesi, cesedin bulunmasını istiyor Cesedi ormana atan kayınbaba, ara ara kontrole gelmiş Anne Güllü Güven: “Oğlumu göresim geldi” Abla Fadime Tabak: “Nazmiye eşini aldatmış demesinler diye hiç uğruna öldü kardeşim”

Adana’da yasak aşk yaşayan eşiyle tartıştıktan sonra kayın babası tarafından 3 yıl önce öldürülen ve ormanlık alana cesedi atılıp bir daha bulunamayan Mustafa Güven’in ailesi, ormanlık alanda ceset aradı. 76 yaşındaki anneleriyle birlikte arama yapan Güven’in ablası ve kardeşi, cesedin bulunmasını ve serbest bırakılan gelinlerinin dostunun da tutuklanmasını istedi. Mustafa Güven’in tutuklanan eşinin, cinayetten sonra görümcesinin evine gidip kahve keyfi yaptığı ve eşinden onların haber alıp almadığını sorduğu ortaya çıktı.
Merkez Seyhan ilçesi, Tellidere Mahallesi’nde yaşayan 1 çocuk annesi öğretmen Nazmiye Güven (39), 6 Şubat 2018’de polis merkezine giderek kocası Mustafa Güven (44) için kayıp başvurusunda bulundu. Polis başvuru üzerine şahsı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güven’in ölmüş olabileceğini değerlendirerek özel bir ekip oluşturdu.

Eşi ve kayınbabası gece torba taşıdı
Polis, Güven’in kaybolduğu tarihten bir gün önce eşi ile kayınbabası Ahmet Demirci’nin (73) akşam saatlerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını belirledi. Bunun üzerine polis, savcılıktan izinle Demirciyle kızı Güven’i teknik ve fiziki olarak takibe aldı.
Yapılan takip sonucunda, anaokulu öğretmeni olan Nazmiye Güven’in görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. (42) ile 2014 yılından bu yana yasak aşk ilişkisi içinde olduğunu belirledi. Ayrıca polis, 5 Şubat 2018 günü de bu yasak aşkı öğrenen Mustafa Güven’in eşi ile tartıştığını daha sonra da kayınbabası Ahmet Demirci’nin tabancayla damadını vurarak öldürdüğünü tespit etti.
Bu bilgiler üzerine polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.’nün adreslerine baskın yaptı. Nazmiye Güven polis ekiplerince gözaltına alınırken, babası Ahmet Demirci ise polisin geldiğini öğrenince rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Cesedi ormanlık alana attılar
Emniyete götürülen Nazmiye Güven, sorgusunda her şeyi itiraf etti ve eşinin cesedini bir torbaya koyarak önce otomobile taşıdıklarını, sonra da merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’ne götürüp, ormanlık araziye attıklarını belirtti. Adliyeye sevk edilen Nazmiye Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ramazan Ö. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
3 yıldır bir umutla Mustafa Güven’i bekleyen ailesiyse bu haberin üzerine adeta yıkıldı. Güven’in kardeşi, ablası ve annesi evlatlarının cesedinin atıldığı ormanlık alana giderek kendilerince bir umutla Güven’in cesedini aradı ancak bir sonuca ulaşamadı. Öte yandan eşinin öldüğünü bildiği halde Nazmiye Güven’in cinayetten sonra görümcesinin evine gidip kahve keyfi yaptığı ve burada aileye, eşinden onların haber alıp almadığını sorduğu öğrenildi.

Kayınbaba cesede ara ara bakmaya gelmiş
Ölen kayınbaba Ahmet Demirci’nin ise cesedi attığı ormanlık alana belirli dönemlerde gelip cesedi kontrol ettiği öne sürülürken 1 yıl önce heyelan nedeniyle ormanlık alanda çökme olduğu, cesedin de çöken toprağın altında olabileceği iddia edildi.
İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Mustafa Güven’in ablası Fadime Tabak, kardeşinin kaybolduktan sonra evine gittiğini, ancak eşinin ve annesinin farklı tavır sergilediğini anlatarak, “Eve gittim ve panik gibi bir halleri vardı. Durgunlardı. ‘Mustafa ne yapıyor’ diye sorduğumda böyle ağızlarının içinde lafı gevelediler. Ben 3 yıldır uyumadım. Uyku düzenim bozuldu. Gitmediğim doktor kalmadı. Asıl katiller dışarı da onların da yakalanmasını ve tutuklanmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Bir kendimiz gelip arayalım dedik”
Kardeşinin bir mezarının olmasını isteyen abla Tabak, “Benim babam kahrından öldü. Annem aklını yitirdi. Bir mezarı, mezar taşı bile olmayacak kardeşimin. İşte güya buradaymış. Biz bugün buraya bakmaya geldik. Daha önce görmemiştik, gelmemiştik. Bir kendimiz gelip arayalım dedik” ifadelerini kullandı.
‘Karım beni aldattı’ diyerek ayrılacağı için kardeşinin öldürüldüğünü düşünen Fadime Tabak, “Nazmiye eşini aldatmış demesinler diye bir hiç uğruna öldü benim kardeşim. Dostunun da tutuklanmasını istiyorum. Nazmiye’nin annesi Sıdıka ve kardeşi Orhan’ın da yakalanmasını istiyorum. Bunlar öğretmenlik yapıyor birde. Bunlar nasıl bir çocuğa ders verecek. Katilden öğretmen olur mu?” dedi.
Kardeşinin çocuğunun velayetinin de kendilerine verilmesini isteyen abla Tabak, “Annesi öğretmen olduğu halde o çocuğu hem yetim hem de annesiz bıraktı. Ben yeğenimi istiyorum” şeklinde konuştu.

“Bu acıyı anlatamıyorum”
Abisinin 80 kilogram ağırlığında olduğunu, eşinin ve babasının tek başına kaldırmalarının imkansız olduğunu söyleyen Latif Güven, “Şuanda bu olayı nerden tutacağım bilemiyorum. Bu acıyı anlatamıyorum. Ciğerim yanıyor. O Nazmiye’nin dostunun da içeri alınmasını istiyorum. Bu 2 kişinin taşıyabileceği bir ceset değil. Aklım almıyor benim” diye konuştu.
Mustafa Güven’in 76 yaşındaki annesi Güllü Güven ise oğlunun öldüğü yere bakmaya geldiğini belirterek, “Öyle oğlumun öldüğü yere bakayım dedim. Göresim geldi. Oğlumu çok uzun zamandır görmüyorum. Bir zaman yanıma gelmişti çocuğuyla birlikte” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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