Marketlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da son bir ay içerisinde 6 marketten sigara, içki, meyve ve sebze, 3 araçtan da akü çalan Ramazan A. (28) ve Yılmaz A. (29) ile ürünleri sattıkları belirlenen Şahin B. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan A. ile Yılmaz A. tutuklanırken, Şahin B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi´nde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, 6 marketten sigara, içki, meyve ve sebze ile 3 araçtan akü çalan 2 şüphelinin Ramazan A. ile Yılmaz A. olduğunu belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri Şahin B.´ye sattıkları tespit edildi.

Polis, 29 Ocak günü hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri mahallede yaşayan şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Ramazan A. ile Yılmaz A., polislerin sokağa girdiğini görünce otomobil ile kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çaldıkları malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Polis, aynı zamanda çalıntı malzemeleri satın alan Şahin B.´yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan A. ile Yılmaz A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Şahin B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-02-04 09:53:25



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