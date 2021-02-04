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Adana´da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı

DHA

Adana´da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin bir eve yaptığı baskında 400 litre sahte içki, 750 litre etil alkol, 4 litre aroma ele geçirildi. Ayrıca kent girişindeki şüpheli araçlarda yapılan aramalarda, 7 bin 200 adet doldurulmuş makaron, bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 240 kilo kaçak tütün, bin 200 cinsel içerikli ürün, 14 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, içki imalathanesine dönüştürüldüğü belirlenen bir eve baskın yaptı. Aramalarda, sahte içki yapımında kullanılan 750 litre etil alkol, 4 litre aroma ile 400 litre sahte içki ele geçirildi.
Öte yandan kent girişinde polis uygulama noktasında durdurulan araçlarda da çeşitli zamanlarda yapılan aramalarda 7 bin 200 doldurulmuş makaron, bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 240 kilo kaçak tütün, bin 200 cinsel içerikli ürün, 14 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-02-04 10:00:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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