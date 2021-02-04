Korona virüse yenik düşen doktor toprağa verildi

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Adana’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Acil Tıp Asistanı Dr. Mehmet Ertane memleketi Ceyhan’da toprağa verildi.

Dr. Mehmet Ertane'nin (38) cenazesi görev yaptığı Adana Şehir Hastanesindeki törenin ardından memleketi Ceyhan ilçesine getirildi.

Abdulkadir Ağa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından genç doktorun cenazesi, Asri Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

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