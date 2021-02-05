Dur´ ihtarına uymadı, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) ADANA´da polisin `dur´ ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü, 5 kilometrelik kovalamaca sonunda yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte yakalandı.Saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazım Başer Caddesi´nde devriye görevindeki polis ekibi, şüphelendiği 01 TF 519 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis `dur´ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Kazım Başer Caddesi´nden Orhan Kemal Bulvarı´na çıkan sürücü, daha sonra Kışla Caddesi´ne dönerek kaçmaya devam etti. Polis ekiplerini peşine takan sürücü, D400 Karayolu´na çıkıp, Girne Köprüsü üzerinden Seyhan ilçesine geçti. Turhan Cemal Beriker Bulvarı´nda yolu kapatan ekipler, 5 kilometre süren kovalamacanın ardından otomobili durdurdu. İsminin Recai D. olduğu öğrenilen sürücü ile yanındaki 2 arkadaşını araçtan indiren polis, şüpheliler üzerinde ve otomobilde yaptıkları aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Gözaltına alınarak Şakirpaşa Polis Merkezi´ne götürülen şüphelilerden, yolcu konumundaki iki kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmamaktan idari para cezası, sürücü Recai D.´ye ise hem trafik yönünden hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile maske takmamaktan para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2021-02-05 05:31:20
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