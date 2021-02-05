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Beton zeminden 1'inci lige yükselen 'Güney'in kızları'nda hedef dünya şampiyonluğu

DHA

Beton zeminden 1'inci lige yükselen 'Güney'in kızları'nda hedef dünya şampiyonluğu


Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da ortaokul döneminde bahçedeki beton zeminde yaptıkları çalışmalarla 8 kez Hentbol Türkiye Şampiyonluğu elde eden, antrenörleri Nesimi Dağdoğan sayesinde kulüpleşerek Hentbol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'ne yükselen Güney'in kızları, önce Süper Lig'e çıkıp, ardından dünya şampiyonu olmayı hedefliyor. İlk günden bu yana Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen takım, daha büyük başarılar elde etmek için sponsor arıyor.
Adana Adasokağı Ortaokulu'nda görevliyken erken evliliklerin önüne geçmek, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sosyo-ekonomik düzeylerini geliştirmek amacıyla 140 kız öğrenciyi spora yönlendiren beden eğitimi öğretmeni Nesimi Dağdoğan, 2014 yılında hentbol branşında okul takımı kurdu. Küçük ve imkanları sınırlı okula öncelikle kale kurduran Dağdoğan, ardından 'Güney'in kızları' adını verdiği sporcuları ile salon sporu olan hentbolu okul bahçesindeki beton zeminde yaptıkları çalışmalar ile geliştirerek 8 kez Türkiye şampiyonluğu elde etti. Kentte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen takım, okul bazlı başarılarla kalmayıp, 2016 yılında kulüpleşti. 
EVDEN GETİRDİKLERİ YEMEKLERLE LİGLERİ TEK TEK ATLADILAR
Kulübe, ilk adımları attıkları Adasokağı'nın adını veren Dağdoğan ile takımı, evden getirilen yemekler ve toplanan paralarla tutulan servis ile maçlara çıktı. Gelen başarıların ardından Bölgesel Lig´den ikinci lige, oradan da birinci lige yükselen takım, Nihat Geven Spor Salonu'nda antrenman yapmaya başladı. Ligin en genç takımı unvanını alan ve 80 lisanslı sporcuya ulaşan takım, bu yıl Hentbol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele ediyor. Hala evden getirdikleri yemeklerle beslenip, belediyenin sağladığı ulaşım desteği ile 3 kez art arda şampiyon olan Güney'in kızları, Süper Lig'e çıkıp, dünya şampiyonu olmayı hedefliyor. 
SÜPER LİG'E ÇIKMAK İÇİN SPONSOR DESTEĞİ BEKLİYORLAR
Birçok sporcuyu milli takıma taşıyan Adana Sokağı Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Nesimi Dağdoğan, kendi ürettikleri sporcularla mücadelede ederek onları yurt dışına transfer etmeyi amaçladığını belirterek, "Okul takımında 8 Türkiye şampiyonluğu elde ettik. Ama okul bazlı başarılar bize yetmedi. Spor kulübü kurduk. Bölgesel Lig'den başlayarak devamında iki yıl 2'nci Lig mücadelemizin ardından 1'inci Lig'e çıktık. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak ve kendi yetiştirdiğimiz sporcularımızı yurt dışına transfer etmek. Kızlarımızın hepsi aynı okulda okuyup, aynı mahallede yaşıyorlardı. Mahalle kentin güney kesiminde olduğundan onlara 'Güneyin kızları' adını verdim. Bütün kızlarımız yemekleri kendileri evlerinden getiriyor. Belediyeden ufak bir ulaşım desteği alıyoruz. Güney'in kızlarını daha büyük hedeflere ulaştırma düşüncesindeyiz. Bunun ilk adımı Süper Lig, devamında Adana'mıza Avrupa kupasını getirmek, kızlarımızı Avrupa'ya götürmek, orada oynamalarını sağlamak istiyoruz. Bu anlamda kentte daha çok çocuğa ulaşıp, kulübü büyütüp geliştirerek daha büyük başarılar elde etmek için Adanalı iş adamlarından sponsorluk desteği bekliyoruz" diye konuştu. 
'SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUZ'
Akademik başarı ile sporu bir arada yürüttüğünü dile getiren hentbol takımında oynayan 11'inci sınıf öğrencisi Melek Tireng ise, "Hentbola 5'inci sınıfta Nesimi hocamın sayesinde başladım. Okul takımı olarak girdiğim bu sporu her geçen gün ilerlettim. Kızlarla birlikte hedefimiz takımca Dünya Şampiyonası ve Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bunun için çok antrenman yapıyoruz. İlk önce okulumuzun zemin katında antrenmanlarımızı yapıyorduk. Toprak sahada çalışıyorduk. Hocamız kendi imkanları ile kale sahalarını çiziyordu. Kendi kale alanlarımızı kendimiz yaratıyorduk. Biz yeni yeni bu salonları kullanmaya başladık. Deplasmana gittiğimizde yemeğimizi kendimiz götürmek zorunda kalıyoruz. Sporcu olduğumuz için beslenme düzenimiz ister istemez bozuluyor. Ulaşım sıkıntıları da yaşıyoruz. Takımımızın 8 Türkiye şampiyonluğu var. Daha çok şampiyonluk istiyoruz. Sportif başarının yanında akademik anlamda da başarılı olmak istiyoruz. Hedefimiz bu yönde" diye konuştu. 
GENÇ TAKIM AMA HEDEFLERİ BÜYÜK
Takımda oynayan 15 yaşındaki Gözde Seven isi şunları söyledi:
"Şu an 1'inci Lig'de müsabakalara çıkıyoruz. 5'inci sıradayız ve başarı durumumuz gayet iyi. 8 Türkiye şampiyonluğumuz var. Hedefimiz zaten Süper Lig'e çıkmak. İlk olarak hentbol biraz uzak geliyordu. Nesimi Hoca sayesinde 6 yıl boyunca çalışıp, oynayıp bu sporda kendimizi çok ileri noktalara taşıdık. Aslında bu spor salon sporudur. Ama biz ilk olarak antrenmanlara okul bahçesinde başladık. Okul sahamızda kale bile yoktu. Bu şekilde başladık ve yavaş yavaş geliştirdik. Şu an hepimiz iyi sporcularız ve çok genç bir takımız. Buna rağmen Süper Lig'i hedefliyoruz ve başaracağımıza inanıyorum. Amacımız Avrupa'da yabancı takımlarda oynamak. Bu herkesin hedefidir diye düşünüyorum. Milli sporcu olmak istiyorum."  DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2021-02-05 08:44:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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