Seyhan Belediye Meclisinde, Denetim Komisyonuna uzman kişinin görevlendirilmesi talebi CHP grubu tarafından reddedildi.

Seyhan Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Gülcan Bingöl tarafından açıldı.

Gündemin 12. Maddesinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi hükümleri gereğince Denetim Komisyonuna uzman kişi görevlendirilmesi hakkında oy çokluğuyla reddedilen komisyon kararı hakkında konuşan Denetim Komisyon Üyesi MHP’li Şehmus Uçar, “Beş kişiden oluşan Denetim Komisyonu olarak 14 Ocak’ta göreve başladık. Göreve başladığımız gün dedik ki bu görevi doğru yapmak adına ihtiyaç duyulan konular hakkında uzman bir kişiden görüş ve bilgi alalım ki işleri daha doğru ve düzgün yapalım. Yanlış olarak gördüğümüz konuyu uzmanına sorduğumuzda o bize doğrusunu söyleyebilir. Dolayısıyla bize o müdürlükle ilgili herhangi bir yanlış karar almamış oluruz veya o müdürlüğü zan altında bırakacak bir karar almamış oluruz diye düşündük. 5 arkadaşımızın dördünün katılımıyla uzman kişinin çağrılması için karar aldık. 29 Ocak’ta yapmış olduğumuz toplantıda 5 arkadaştan dördünün katılımı sonunda CHP’den seçilen 2 tane denetim komisyonu üyesi arkadaşımız buna ihtiyaç duyulmadığını, dolayısıyla istemediğini dile getirdiler. Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak biz de ihtiyaç duyulduğunu dile getirdik. Denetim komisyonunda doğru işer yapmak adına, bizim gözden kaçırabileceğimiz noksanlıkları da göz önünde bulundurarak bir uzman kişiye ihtiyaç olduğunu söyledik. Ne hikmetse 29 Ocak’ta alınan bir karar Şubat ayının meclis gündemine alınıyor. Demek ki ihtiyaç varmış ki gündeme alınıyor. Bugün yaptığımız komisyonda artık siyasi bir karar mıdır, yukarıdan gelen bir baskı neticesinde mi bugünkü komisyonda reddediliyor. İdare olarak müdürlerinizin doğru yaptığından eminseniz, saklanacak eksik bir bilgi olmadığına inanıyorsanız, bir uzman kişinin komisyona gelmesi kimi rahatsız edebilir? Sonuçta biz 800 bin kişi adına ve 45 meclis üyemizin vermiş olduğu o kıymetli oylarıyla seçilerek komisyona gittik. Bizim orada alacağımız yanlış bir karar 800 bin insanın vebalini almak anlamına gelir” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu da, denetim komisyonun yaptığı çalışmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Hepinizin malumu 600 milyon lira civarında bir bütçemiz var. Hizmetlerin çoğu doğrudan teminlerle yapılıyor. Bir kısmı ihale yoluyla yapılan işler veya diğer icraatlar var. Tabi bizler halk adına buradayız. Ve denetleme yetkimiz var. 600 milyon liralık bütçenin arkadaşlar tarafından gerekli incelemelerin daha net ve sağlıklı olabilmesi açsından kanunu koyucu bu yetkiyi meclise vermiş, denetim komisyonuna da talepte bulunma yetkisi vermiş. Şimdi bu olayın arkasında insanlarda şöyle bir düşünce doğabilir. Eğer komisyonda çıkan ret kararı meclisten de geçerse CHP’nin ve idarenin bu konuda bir tereddüdü mü var? Denetim yapılan dosyalara bir kuşkuları mı var? Neden uzman kişinin gelmesini istemiyor diye kamuoyunda bununla alakalı çok ciddi bir şüphe uyandırır” diye konuştu.

Yapılan diğer konuşmalardan sonra komisyonda oy çokluğuyla reddedilen karar Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik tarafından oylamaya sunuldu. CHP Grubunun 17 oyuna karşılık Cumhur İttifakının 14 oyu ile Denetim Komisyonunda uzman kişinin görevlendirilmesi reddedildi.

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