Adana'da Boğaziçi Üniversitesi protestosuna 8 gözaltı

ADANA, (DHA)ADANA´da Boğaziçi Üniversitesi´ndeki gösterilere destek vermek için toplanan gruptan 8 kişi, polis tarafından gözaltına aldı.
Boğaziçi Üniversitesi´nde yapılan eylemlere destek vermek amacıyla kentte toplanan bir grup, Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde basın açıklaması yapmak istedi. Adana Valiliği´nin 15 gün süreyle kentte yapılacak gösteri, yürüyüş, eylemlerin yapılmasını yasaklaması nedeniyle polis ekipleri gruptan dağılmalarını istedi. Grup dağılmamakta ısrar edince, polis içlerinden 8 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada diğer protestocular ise slogan atmaya devam etti. Gözaltına alınan arkadaşlarının bırakılmasını isteyen grup, polis gözetiminde yaptığı basın açıklaması sonrası dağıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)
2021-02-05 18:05:03
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