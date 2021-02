Sahte altın dolandırıcılarından yeni yöntem; güvenilir markaların damgasını basıyorlar

Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, son yıllarda artış gösteren sahte altın dolandırıcılığında yeni yöntemler denendiğini belirterek, "Sahte altınlara güvenilir firmaların markasını basarak piyasaya süren şebekeler türedi. Bunu yapanlar, mesleği bilen insanlar. Yani kuyumcu kuyumcuyu kandırıyor" dedi.

Türkiye´de son yıllarda sahte altınla dolandırıcılık arttı. Polis, sahte altın dolandırıcılarına çok sayıda operasyon düzenlerken, kuyumcular da kendi aralarında kurdukları iletişim gruplarıyla bu kişilerle mücadele ediyor. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, kentte sahte altın vakalarında artış yaşandığına dikkat çekerek dolandırıcılıkta yeni yöntemler geliştirildiğini söyledi. Son dönemde özellikle sahte altınların güvenilir firmaların markalarının basılarak piyasaya sürüldüğünü ifade eden Başman, bu süreçte kuyumcuların çok zarar gördüğünü dile getirdi.

KÖTÜ NİYETLİ KUYUMCULAR İŞİN İÇİNDE

Kuyumcuların kendi aralarında hem kent hem de ülkesel bazda sosyal medya grupları kurup, sahtecilikle mücadele etmeye devam ettiğini kaydeden Başman, dolandırıcıların gelişen teknolojiyi çıkarlarına yönelik kullanıp her geçen gün gerçeğine daha çok benzeyen sahte altın ürettiğini söyledi. Birebir gerçeğine benzeyen bu ürünleri ayırt etmenin ancak eritme aşamasında mümkün olduğunu dile getiren Başman, "Bu işimizi zorlaştırıyor. Aslında buradaki mesele meslek bilgisi olan kötü niyetli kişilerin bu alana yönelmesidir. Yani kuyumcu kuyumcuyu kandırıyor. Burada mağdur olan müşteri olmaz, çünkü sahte altın kuyumcuda satılmaz. Mağduriyeti altını alan kuyumcu yaşar. Sahtecilerin son modası ise bilindik markaların patentlerini ürettikleri sahte altına işlemeleri oldu. Hatta bizim ürünlere koyduğumuz özel kodları bile taklit ediyorlar" dedi.

Müşterilerin kuyumcudan aldıkları altınlarda sahte vakalarla karşılaşmayacağının altını çizen Başman, buna karşın internetten altın alışverişi yapılmaması gerektiğini, bu gibi durumdu eve gelen ürünlerde her türlü sıkıntı yaşanabileceğini kaydetti.

Sahte altın olaylarında en çok canlarını yakan durumun, meslektaşın meslektaşı kandırması olduğunu vurgulayan kuyumcu Bülent Dalyan ise müşterilerine denetimlerinden geçmeyen hiçbir ürünü satmadıklarını belirtti. Bundan dolayı sahte altının zararının sadece kuyumcuya olduğunu kaydeden Dalyan, "Eski kuyumcular, durumu kötüye gidenler, bu tür şeylere yönelebiliyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama bir türlü bitmiyorlar. Kuyumcu kuyumcuyu dolandırıyor. Dolandırıcı, sahte altınları Mersin´den başlayıp Hakkari´ye kadar bozdurarak gidiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-02-06 08:54:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.