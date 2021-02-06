Peynir arasında esrar sevkiyatı Adana’da polisin arama yaptığı otobüsün bagajında peynir tenekesinin içinde 2 kilo esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da polisin arama yaptığı otobüsün bagajında peynir tenekesinin içinde 2 kilo esrar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden gelen bir otobüste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine İncirlik Park Alanı uygulama noktasında şüpheli otobüsü durdurdu. Otobüste hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler bagajdaki bir torbada bulunan peynir tenekesinin içinde paketlenmiş halde 2 kilo esrar ele geçirdi. Polis, bagajın sahibi R.Ç.’yi (28) gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda peynir tenekesinin içinde esrar olduğunu bilmediğini söyleyen zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.