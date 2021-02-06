Kafede içeceklere "virüs zammı" Adana’da polisin baskın yaptığı bir kafede 'Covid-19 nedeniyle içecekler 3 TL’dir' yazısı dikkat çekti Polis kafede oyun oynayanlara pandemi nedeniyle 8'i kadın 58 kişiye 182 bin 700 lira ceza yazdı

Adana’da polisin baskın yaptığı bir kafede “Covid19 nedeniyle içecekler 3 TL’dir” yazısının asılı olması dikkat çekti.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan bir binanın, 2’nci katındaki kafenin faaliyette olduğu bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan ekipleri, kafede oyun oynarken suçüstü yakalanan 8'i kadın 58 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan 182 bin 700 lira ceza kesti. Bu arada kafe penceresinde asılmış “Covid19 dolayısıyla içecekler 3 TL’dir” yazısı ise dikkat çekti. Daha önce içeceklerin 1 lira olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri yapılan incelemede, söz konusu adresin takipte olduğu, iş yeri sahibinin olası polis baskınına karşın bina girişine taktırdığı güvenlik kamerasıyla önlem aldığını belirledi.

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