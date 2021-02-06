TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Ankaraspor: 0

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Adana Demirspor, Ankaraspor’u konuk etti. Müsabaka mavilacivertli ekibin 20 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
29. dakikada Adana Demirspor’da Gökhan’ın ceza sahasına havadan ara pasında top Ankarasporlu Levent’in eline çarptı ve hakem Emre Kargın penaltı kararı verdi.
30. dakikada Adana Demirspor’da topun başına geçen Hasan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10
63. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisinde Hasan'ın verdiği topla buluşan Yunus, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
74. dakikada Adana Demirspor’da Rangel ve Sinan’ın ceza sahası içerisinde kafa paslarıyla topla buluşan Pa Dibba, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 20
75. dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Süleyman, sağ kanattan ceza sahası içerisine orta açtı. Topla buluşan Rangel, istediği vuruşu yapamayınca top auta çıktı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Emre Kargın xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Serdar Diyadin xx
Adana Demirspor: Muhammed xx, Tayyib xx, Rassoul xx, Süleyman xx, Kaan xx, Gökhan xx (Sinan dk. 73 x), Yunus xx (Sedat dk. 84 ?), Aissati xx, Hasan xx, Emircan xx (Pa Dibba dk. 64 x), Ezeh xx (Rangel dk. 73 x)
Yedekler: Zubas, İzzet, Tarık, Ergemlidze, Tolga, Samet
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Ankaraspor: Tomas xx, Ercan xx, Mudimu xx, Levent xx, Mete xx (Engin dk. 82 ?), Tevfik xx, Doğukan xx (Halil dk. 81 ?), Blagojevic xx (Bodul dk. 60 x), Samet Ali xx (Erdem dk. 70 x), Olatunbosun xx, Pedersen xx
Yedekler: Kerem, Ali, Gökhan, Erdem, Tuğrul, Ömer, Furkan
Teknik Direktör: Mehmet Ak
Goller: Hasan (dk. 30 pen.), Pa Dibba (dk. 74) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Rangel (Adana Demirspor), Olatunbosun, Pedersen, Mete (Ankaraspor)
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