TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Ankaraspor: 0

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TFF 1. Lig’in 20. haftasında Adana Demirspor, Ankaraspor’u konuk etti. Müsabaka mavilacivertli ekibin 20 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar

29. dakikada Adana Demirspor’da Gökhan’ın ceza sahasına havadan ara pasında top Ankarasporlu Levent’in eline çarptı ve hakem Emre Kargın penaltı kararı verdi.

30. dakikada Adana Demirspor’da topun başına geçen Hasan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10

63. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisinde Hasan'ın verdiği topla buluşan Yunus, meşin yuvarlağı auta gönderdi.

74. dakikada Adana Demirspor’da Rangel ve Sinan’ın ceza sahası içerisinde kafa paslarıyla topla buluşan Pa Dibba, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 20

75. dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Süleyman, sağ kanattan ceza sahası içerisine orta açtı. Topla buluşan Rangel, istediği vuruşu yapamayınca top auta çıktı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Kargın xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Serdar Diyadin xx

Adana Demirspor: Muhammed xx, Tayyib xx, Rassoul xx, Süleyman xx, Kaan xx, Gökhan xx (Sinan dk. 73 x), Yunus xx (Sedat dk. 84 ?), Aissati xx, Hasan xx, Emircan xx (Pa Dibba dk. 64 x), Ezeh xx (Rangel dk. 73 x)

Yedekler: Zubas, İzzet, Tarık, Ergemlidze, Tolga, Samet

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Ankaraspor: Tomas xx, Ercan xx, Mudimu xx, Levent xx, Mete xx (Engin dk. 82 ?), Tevfik xx, Doğukan xx (Halil dk. 81 ?), Blagojevic xx (Bodul dk. 60 x), Samet Ali xx (Erdem dk. 70 x), Olatunbosun xx, Pedersen xx

Yedekler: Kerem, Ali, Gökhan, Erdem, Tuğrul, Ömer, Furkan

Teknik Direktör: Mehmet Ak

Goller: Hasan (dk. 30 pen.), Pa Dibba (dk. 74) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Rangel (Adana Demirspor), Olatunbosun, Pedersen, Mete (Ankaraspor)

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