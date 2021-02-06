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Adana Demirspor - Ankaraspor: 2-0

DHA

Adana Demirspor - Ankaraspor: 2-0


Mustafa Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Emre Kargın (xxx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Serdar Diyadin (xx)ADANA DEMİRSPOR: Muhammed (xx)Tayyip (xx), Ezeh (xx) (Dk.73 Lucas (?), İsmail (xx), Emircan (xx)(Dk.64 Pa Dibba (xxx), Kaan (xx), Süleyman (xx), Yunus (xx) (Dk.84 Sedat (?), Hasan (xxx), Gökhan (xx) (Dk.73 Sinan (?), Rassoul (xx)ANKARASPOR: Ossorio (xx)Tevfik (xx), Blagojevic (xx)(Dk.59 Bodul (x), Doğukan (xx) (Dk. 82 Halil (?), Mete (xx) (Dk. 81 Engin (?), Olatunbosun (xx), Mudimu (xx), Ercan (xx), Levent (xx), Samed (xx) (Dk.70 Erdem (?), Pedersen (xx)GOLLER: Dk.30 (pen) Hasan Kılıç , Dk.74 Pa Dibba Adana Demirspor)SARI KARTLAR: Lucas, Muhammed (Adana Demirspor), Pedersen, Mete, Olatunbosun (Ankaraspor)TFF 1´inci Lig 20´nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Ankaraspor´u 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.29´uncu dakikada Adana Demirspor´da Gökhan´ın ceza sahası içerisine ortasında top, Ankaraspor´lu Levent´in eline çarptı ve hakem penaltı kararı verdi.30´uncu dakikada Adana Demirspor´da penaltı vuruşunu kullanan Hasan Kılıç topu ağlarla buluşturdu. 1-0İlk yarı Adana Demirspor´un üstünlüğüyle son buldu.63´üncü dakikada Adana Demirspor´da topla buluşan Hasan, pasını ceza sahasında bulunan Yunus´a gönderdi. Yunus´un kontrollü vuruşuyla meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.74´üncü dakikada Adana Demirspor´da Lucas ve Sinan´ın ceza sahası içerisinde kafa paslarıyla topla buluşan Pa Dibba, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-075´inci dakikada Adana Demirspor´da topla buluşan Süleyman, ceza sahası içerisine orta açtı. Topla buluşan Lucas, istediği vuruşu yapamayınca topu auta gönderdi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor sahasında Ankaraspor´u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-02-06 21:02:25

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