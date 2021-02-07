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Silahını eşinin çantasında taşıyan çete liderinin 43 suç kaydı çıktı Adana’da polisin yaptığı çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 61 zanlıdan 41’i tutuklanırken, 28 yaşındaki çete liderinin 43 suç kaydı olduğu, ruhsatsız tabancasını da eşinin çantasında taşıdığı ortaya çıktı

İHA

Silahını eşinin çantasında taşıyan çete liderinin 43 suç kaydı çıktı Adana’da polisin yaptığı çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 61 zanlıdan 41’i tutuklanırken, 28 yaşındaki çete liderinin 43 suç kaydı olduğu, ruhsatsız tabancasını da eşinin çantasında taşıdığı ortaya çıktı

Adana’da yaptığı çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 61 zanlıdan 41’i tutuklanırken, 28 yaşındaki çete liderinin 43 suç kaydı olduğu, ruhsatsız tabancasını da eşinin çantasında taşıdığı ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde silah ve uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen silahlı suç örgütünün var olduğunu tespit etti. Polis, bu tespit üzerine savcılıktan alınan izinle 8 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu örgüte üye olduğu öne sürülen kişilerin de belirlenmesiyle 13 Ocak günü şafak vakti operasyon düzenledi. Savcılığın haklarında yakalama çıkarttığı şüpheliler, belirlenen adreslerde Adana ve Siirt’te yakalandı. Aralarında örgüt lideri Murat Takak ile aktif görevde 1’i komiser 13 polisin de bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 11 tabanca, 10 av tüfeği, 3 bin 504 uyuşturucu hap, 3 kilo 764 gram esrar, 71 bin 430 lira, 13 alacak senedi ele geçirildi.
Operasyonun ardından örgütün karıştığı olaylarla ilgili detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre, örgütün 2 cinayeti örtbas ettiği, örgüt lideri olduğu öne sürülen Murat Takak’ın, 5 Mayıs 2020’de merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde Mehmet Ali Seyhan’ın tabancayla öldürüldüğü olayın ardından tutuklandığı ancak daha sonra cinayeti A.B.’ye (17) üstlendirmeye çalıştığı öğrenildi. A.B.’nin, cinayeti üstlenmeyi reddedince ailesinin evinin duvarına ‘kan davalı’ yazıldığı, daha sonra da suçu üstlendiği öne sürüldü. Çocuğun cinayeti üstlenmesiyle birlikte örgüt liderinin ilk duruşmada cezaevinden çıktığı, çocuğun tutuklandığı öğrenildi.

“Suç makinesi çete lideri silahını eşinin çantasında taşıyor”
28 yaşındaki çete lideri Murat Takak’ın 43 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çete liderinin başta cinayet, adam yaralama, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı yapmak gibi suçlardan kaydığı olduğu öğrenildi. Ayrıca çetenin de bu zamana kadar 60’tan fazla suça karıştığı öğrenildi. Çete liderinin ruhsatsız tabancalarını polise yakalatmamak için de ilginç bir yöntem kullandığı ortaya çıktı. Takak’ın silahlarını eşlerinin çantasına koyduğu böylelikle bir polis aramasında silahını yakalatmadığı öğrenildi. Takak’ın ayrıca mahallede kimseye uyuşturucu sattırmadığı satan olduğu zamanda çete üyelerine o uyuşturucuları çaldırıp kendisinin sattığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 61 şüpheliden, aralarında Murat Takak ile 9 polisin de bulunduğu 41 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, şüphelilerden 9’u adli kontrol şartıyla, 7’si savcılık talimatıyla, 4’ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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