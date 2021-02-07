Dolandırıcılık yapmaya devam eden cezaevi firarisi yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, dolandırıcılık suçundan 41 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Timur Kızgın, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Kızgın´ın, firari olduğu dönemde de dolandırıcılık yapmaya devam ettiği belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi olan ve 22 ayrı dolandırıcılık suçundan 41 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Timur Kızgın´ın yakalanması için çalışma başlattı. Kızgın´ın izini süren polis, hükümlünün merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi´nde saklandığını tespit etti. Takibe alınan Kızgın, 4 Şubat´ta yolda polis tarafından takip edildiğini fark edince kaçmaya başladı. Polis, kısa süren kovalamaca sonucu Kızgın´ı yakaladı. Kızgın´ın üzerinden farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda kredi kartı, sim kart ve cep telefonu ele geçirildi. Emniyete götürülen Kızgın´ın, firari olduğu dönemde de dolandırıcılık yapmaya devam ettiği belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kızgın, cezaevine götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-02-07 10:27:57
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